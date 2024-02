Nacho Romina Redes sociales

Pepe Ochoa reveló en LAM que Nacho y Romina están saliendo: “Me escribe acá una persona, que no puedo revelar, qué me dice te recontra confirmó la mentira que salió a la luz entre Marcos (Ginocchio) y Juli (Poggio). Nacho y Romina se siguen viendo”.

Y agregó: “Empezó como un histeriqueo. Nacho se enganchó, pero ella no, y me cuentan que la separación con Festa es por Nacho”. De hecho, Laura Ubfal reveló en vivo que "estarían saliendo", pero ninguno salió a dar su versión. ¿Lo confirmarán?

Gran Hermano 2023: Romina Uhrig entró a la casa y reveló información clave que podría condicionar a los participantes

La exparticipante de Gran Hermano, Romina Uhrig, ingresó al juego para poder ayudar con tips sobre la cocina y sobre todo con la limpieza. Esto se debe a que ella es considerada como “la madre de la casa”. Sin embargo, reveló información clave del afuera y fue señalada.

#GranHermano Rosi:No sé si podré dormir.Estoy muy exaltada.Lucía:Es mucha información.Rosi:Tu entrada revolucionó mi existencia.Lucía: Lo estoy pensando mucho.Rosi:Tengo la cabeza en otra.Emma:No sé a quien nominar.Romina hace carita:ya sabés a quien.Ah cierto,no podés.Por Furia. pic.twitter.com/kGrB2GPBjg — @adrianabravista (@adrianabravist6) February 7, 2024

En primer lugar, ya se había mostrado en contra de los pensamientos en contra de las furiosas y eso lo notaron las redes sociales. Consideraron que entró para “desestabilizar a Furia” y que le salió mal porque Juliana es líder y no puede ser nominada.

Eso dejó un mensaje de las cosas que gustan y no gustan del todo afuera y podría ayudarlos. Además, Emma le expresó dudas al momento de elegir las personas que quiere votar y ella lo miró a modo cómplice. “Vos ya sabés a quién votar. Ah no, cierto que no podés”, le dijo en referencia a Furia.