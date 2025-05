Iggy Pop regresa a la Argentina y tocará en el Movistar Arena

Inició con The Stooges en los años 70 y pasó por colaboraciones míticas con David Bowie, pero también supo instalarse solo con su carrera con figuras como Duff McKagan, Chad Smith y Andrew Watt.

Iggy Redes sociales

Más allá de su música, su presencia en el escenario cautivó a todos los fanáticos y a los no tan fanáticos. Brinda un show desde que sale hasta que se va con una puesta en escena pocas veces visto y hace sentir a los espectadores que valió cada centavo.

Sus clásicos como Lust for Life, The Passenger, Candy o I Wanna Be Your Dog siguen prendiendo al público, así como lo hará en su show en Buenos Aires el 12 de septiembre y las entradas se pondrán a la venta el 8 de mayo a las 10, pero para la preventa de Santander con 6 cuotas sin interés, mientras que la venta general se dará el 9 de mayo a las 10. Todo se podrá realizar desde la página del movistararena.com.ar.