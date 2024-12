Juan José Campanella, sobre la serie de Mafalda que estrenará en Netflix: "El 60% de lo que hablaba sigue pasando ahora"

Durante un mano a mano en la alfombra roja de Alamesa, Juan José Campanella comenzó por revelar por qué aceptó el desafío de narrar la odisea de los jóvenes neurodiversos. "Me escribió Fernando Polack, me enteré de lo que estaba haciendo y me encantan las historias en las que es el hombre luchando contra los obstáculos , ¿viste?", señaló en un primer lugar.

Su respuesta no terminó allí, sino que el productor se mostró emocionado con el documental: "Y haber nacido con cierta discapacidad me parece un obstáculo en el que uno muy fácil puede caer en la autocompasión, así que me interesó desde el principio. Pero me encontré con algo mucho más de lo que esperaba, el secreto de la vida tienen estos chicos". Así, evidenció el orgullo por haber sido parte de esta producción de la plataforma Max.

Alamesa documental Alamesa se estrenará el martes 3 de diciembre. Max

Con respecto al mensaje que buscó enviar a la audiencia con Alamesa, explicó: "Lo que creo que se desprende de esto es que no nos podemos quejar de llenos los que tenemos ciertas cartas, ¿viste? En la vida, es una cosa que te da una fuerza si estás tirado por problemas, te va a sacar para arriba". De esta manera, enfatizó en que su deseo principal es que cada espectador agradezca por la vida que le tocó.

"Me emociona solo contarlo, pero me encantaría también que haya gente que se inspire y que haga, que multiplique esta experiencia, ¿no? La verdad que estaría buenísimo eso en todo el mundo", continuó. Si bien no se refirió específicamente a la creación de un restaurante, explicó que la inclusión es fundamental.

En último lugar, elogió al servicio de streaming por la realización de este documental sobre Alamesa. "Max es una plataforma espectacular para darlo a conocer en todo el mundo, así que estamos expectantes con eso. La verdad, no podríamos haber elegido algo mejor", aseguró vinculado a su arreglo comercial.

Cuáles serán las próximas producciones argentinas de Campanella

En los últimos años, Juan José Campanella estuvo alejado de las producciones audiovisuales argentinas, aunque no así de las obras de teatro. Sobre esto, el director, guionista y productor se mostró feliz por sus próximos trabajos nacionales y brindó múltiples detalles.

Vinculado a su regreso a las producciones audiovisuales argentinas, Campanella enfatizó: "El teatro es mío, así que con mis socios estamos produciendo siempre. Parque Lezama es la película que se dio, por suerte no fue difícil hacerla. Yo quería esperar a que se termine la obra, no pisarla con ella. Y por ahora no tengo otra". Así, evidenció su felicidad por volver a trabajar con Luis Brandoni y en Netflix.

Parque Lezama película Brandoni Campanella Eduardo Blanco La obra de teatro Parque Lezama fue protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Redes sociales

Por otro lado, se metió de lleno en la polémica por su serie mexicana que fue removida sin aviso previo de la plataforma Paramount+ en nuestro país. "Estuvimos haciendo Los Enviados, que no fue en Argentina, por decisiones que nos exceden, pero siempre estamos con proyectos para Argentina, permanentemente", concluyó.

Su ilusión por el estreno de Mafalda: "El 60% de lo que hablaba sigue pasando ahora"

Una de las producciones argentinas que genera más ilusión es la serie animada de Mafalda, la cual será dirigida y producida por Juan José Campanella. En este sentido, aclaró a qué se refirió en su momento cuando dijo que no iba a estar ambientada en su época original.

"Va a ser más actual, pero no es que Mafalda va a tener Instagram. No, no, no. Se mantiene en una especie de cosa que mantenemos muchos de los íconos. Pero Mafalda nunca fue una pieza de historia, acordate que salía en el diario, era una comentarista de la actualidad", comenzó por explicar. Todo este marco indica un poco sobre qué podría tratar la serie animada, de la cual no se confirmó fecha de estreno.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CheNetflix/status/1820618352101892569&partner=&hide_thread=false ¡La genialidad de Quino cobra vida! La icónica historieta Mafalda tendrá su propia serie animada en Netflix, de la mano del ganador del Oscar @juancampanella. pic.twitter.com/fwAi5wxBXy — CheNetflix (@CheNetflix) August 6, 2024

Luego, Campanella se lamentó por la muerte de su creador Joaquín Salvador Lavado Tejón: "Si Quino la hubiera seguido... Supongamos que pudiera haberse dado el milagro de que Quino viviera 60 años más productivamente, Mafalda estaría hablando de hoy. De hecho, vamos a tratar de no hablar tanto de hoy". Así, fue ambiguo a la hora de referirse a la trama que tendrá la producción de Netflix.

Para cerrar este tema, el futuro director y productor de la serie bromeó: "¡El 60% de lo que hablaba Mafalda sigue pasando ahora! Así que mucho no vamos a tener que cambiar. Creo que ese no es un problema, no nos preocupa que la gente piense eso".

Campanella explicó su fanatismo por la hinchada de Racing: "Son los más..."

En el marco de la reciente consagración de Racing Club en la Copa CONMEBOL Sudamericana, Juan José Campanella no pudo ocultar su alegría tras haberse definido a sí mismo como un "hincha de la hinchada".

Si bien en el presente no vive el fútbol como en su juventud, Campanella reafirmó sus palabras de 2010. "¡Soy hincha de la hinchada de Racing! Un amigo mío, que es fanático de Boca, se enojó mucho conmigo porque yo de chico era de Boca. Pero porque era mi hermano, mi familia paterna es toda de Boca, lo vivió como una traición". Entre risas, dejó en claro que su pasión por el deporte está explicado en el sentimiento de la gente.

Racing Campanella La revelación de Campanella en 2010 fue motivo de orgullo para Racing. Redes sociales

En cuanto a las razones detrás de esta decisión, confesó: "Porque son los más apasionados, que inmediatamente que uno conoce a alguien de Racing, a los dos minutos te hace saber que es de Racing. Aunque no venga a cuento con la charla que estás teniendo ni nada. Y bueno, me gustan". Con estas palabras, evidenció que no ve los partidos, aunque se pone feliz cuando se entera que la Academia ganó un partido.

Para finalizar, hizo referencia a la reciente consagración de la Academia frente a Cruzeiro: "Me alegro por mis amigos hinchas de Racing, que la mayoría de mis amigos lo son. Fernando Castex, Guillermo Francella, Mirtha Legrand, muchos. La mayoría de mis amigos son de Racing, da la casualidad".