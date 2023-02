Gran Hermano 2022: la votación de los chicos en vivo

Nacho: Camila (3) y Alfa (2). En ambos casos, indicó que los elige "para cuidarse él mismo".

Julieta: Lucila (2) y Alfa (1). Justificó sus votos con la Tora diciendo que “la quiero muchísimo pero es una realidad que en su primera edición nunca jugamos juntas. Desde que entró de nuevo, fue cambiando varias veces. No entiendo su juego". Sobre Alfa, explicó que "hace mucho no va a placa, me influyó mucho la pelea que tuvo con Romi y me dolió”.

Romina: Camila (2) y Alfa (1). Explicó que “siempre voto por afinidad, por eso primero voto a Cami, aunque me lleve bien" con ella. Respecto al voto para Walter, "la ultima pelea fue muy fuerte y toco la parte que más me duele; en el peor momento de él siempre estuve, pero en este ultimo tiempo se mostró sin filtro”.

Camila: Lucila (2) y Romina (1). Por los primeros votos, explicó que "no me gusta que hace comentarios para armar peleas". Respecto al segundo, "siento que si va a placa, la van a salvar", en referencia al liderazgo de Julieta.

Live Blog Post Gran Hermano 2022: el conflicto eterno por el papel higiénico Una de las causas recurrentes de discusión en esta edición es el uso del papel higiénico. Esta semana, Daniela trasladó su preocupación al resto de los participantes: quedan pocos rollos para muchos días. ¿Será esto un motivo que utilicen para nominar? Embed El conflicto que de nunca acabar Otra vez hay problemas con el papel higiénico Mirá #GH2022 en vivo en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GranHermano pic.twitter.com/BWUH0zDg7h — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 9, 2023

Live Blog Post Gran Hermano 2022: se reveló a quién votó Nacho Finalmente, confirmando el rumor que circuló en las redes, fue Nacho quien utilizó el voto especial. El participante se acercó al confesionario y pidió utilizar la espontánea. Ante el permiso del Big, el joven nacido en España indicó que la usaría para "cuidarse y a las personas que quiere que se vayan" de la casa. Los primero tres votos se los dirigió a Camila "por una cuestión de estrategia y porque no comparto su juego" y los últimos dos a Walter "aunque lo quiero mucho". Embed ¡Se picó! Nacho le hizo la espontánea a Camila y a Alfa No te pierdas nada de lo que pasa en #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GranHermano pic.twitter.com/d3iPIeEnkD — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 9, 2023

