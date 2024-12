Giuliano explotó contra Ulises por la eliminación de Jenifer: "Es un pelo, él la puso ahí"

Un rato después de la salida de Lauría, Giuliano se encontraba en la habitación con algunos hombres y expresó: "Se fue Perú, fue Jeni. ¿Por qué no Ulises? Porque está inmunizado. Y sigo yo. Me lo monté en un huevo, siento que él las puso a las dos en esta situación a las dos y no les dió los huevos para sacarlas". De esta manera, dejó en claro que considera que el cordobés es responsable de su eliminación.