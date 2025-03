Furor en las redes: la foto de Valentina Cervantes con algo de Enzo Fernández tras la reconciliación

La influencer compartió una serie de imágenes que no pasaron desapercibidas. Un detalle en particular avivó los rumores sobre su relación con el futbolista.

En una de las fotos que publicó, la creadora de contenidos posó con una camiseta que llevaba el nombre y el número de Enzo en la espalda, un guiño directo al mediocampista del Chelsea. La imagen encendió las redes y fue interpretada por muchos como una confirmación definitiva de la reconciliación. La reacción no se hizo esperar, y los comentarios de sus seguidores celebrando esta nueva etapa inundaron la publicación.

Entre las fotos también se destacaron momentos cálidos con sus hijos, reflejando la felicidad de la familia. La reaparición de Valentina Cervantes con la prenda del jugador de la selección argentina no fue un hecho aislado, sino un indicio más de que la pareja decidió apostar nuevamente por su relación.

Valentina Cervantes Instagram

Cómo fue la reconciliación de Valentina Cervantes y Enzo Fernández

Aunque muchos se sorprendieron por la noticia, la posibilidad de un reencuentro ya había sido insinuada por Valentina Cervantes en una reciente entrevista. A principios de febrero, en diálogo con Desayuno Americano, la influencer contó cómo se dio la charla que los llevó a retomar la relación. "Cuando le llevé a los nenes por Año Nuevo, pudimos hablar y creo que mientras haya amor, somos una familia. Somos jóvenes y nuestros hijos son pequeños, así que con diálogo todo se puede resolver", explicó.

Desde la separación, la influencer enfocó sus energías en su desarrollo personal y profesional. Firmó con Multitalent Agency, una de las agencias de representación más destacadas del país, y comenzó a planificar su futuro en el mundo del modelaje. Sin embargo, su regreso a Inglaterra junto a Enzo Fernández hizo que estos planes quedaran en pausa, aunque dejó en claro que no los abandonará. "Cada vez que pueda, voy a seguir viniendo. Mi nena ya va al colegio y no puede faltar mucho, así que si viajo, la dejo con Enzo y vengo solo con el bebé", explicó.

Enzo Fernández Valentina Cervantes Redes sociales

La creadora de contenidos también habló sobre el crecimiento personal que experimentó durante este tiempo. "No me interesa lo económico. Si tengo que vivir en Londres, lo hago, y si es en un departamento chico, también. Al venir a Argentina, descubrí una faceta mía que antes no conocía, porque siempre estuve dedicada 100% a mis hijos", contó.