Floor Jansen, la cantante de Nightwish, reveló que fue diagnosticada con cáncer 

La vocalista se unió oficialmente a Nightwish en 2013 y el primer álbum que participó fue 'Endless Forms Most Beautiful' de 2015.

También contó como fue que se enteró de su diagnóstico: añadió que no lo sintió hasta que se enteró de que estaba ahí hasta que fue a una intervención estándar de mamografía. "Si no hubiera ido allí, el tumor habría pasado desapercibido", remarcó.

Y cerró su mensaje compartiendo una reflexión: "Si puedo inspirarte para que te cuides, entonces algo bueno saldrá de este diagnóstico de cáncer”.

La artista, en su comunicado, aseguró que estará fuera de las redes sociales para centrarse en sí misma. Lo principal para ella es cuidarse y estar junto a su familia.

También adelantó que según lo previsto se podrá reincorporar a tiempo en la gira europea que prevé Nightiwish realizar a partir del 20 de noviembre.

El emotivo mensaje de Floor Jansen

La vida viene en oleadas, con altibajos. He tenido el placer de subirme a muchas alturas, y las he compartido con ustedes a través de las redes sociales y los muchos espectáculos en todo el mundo a lo largo de los muchos años de mi carrera.

Pero ahora me golpeó una nueva ola. No es bueno. Tengo cáncer de mama. Me lo diagnosticaron hace poco más de 2 semanas y mañana me operarán para extirpar el tumor. ¡Mi pronóstico es muy bueno!

Parece ser un cáncer no agresivo que parece no haberse propagado. Conservaré mi pecho. Y estaré libre de cáncer después de esta cirugía, además de un tratamiento de radiación local que se llevará a cabo tres meses después de esta cirugía, con suerte. Sabremos más después de la cirugía para ver si se mantiene este pronóstico positivo.

La palabra cáncer es una sorpresa. Todo lo que encontraba importante en la vida antes de este diagnóstico cambia radicalmente en cuestión de minutos. Ahora solo quiero volver a estar saludable. Quiero ver a mi hija convertirse en mujer; ¡Quiero vivir! ¡Y la parte más aterradora de este diagnóstico es que pensé que estaba sana! No sentí el cáncer, no sabía que estaba allí hasta que, como mujer de más de 40 años, fui a una mamografía estándar. Algo que ofrecen muchos países, gratis incluso para algunos. Si no hubiera ido allí, el tumor habría pasado desapercibido.

En un año a partir de ahora, esto podría haber crecido mucho más. La idea de eso me hace compartir esta historia con ustedes. ¡Una mamografía salva vidas! Es incómodo y podría pensar que no tendrá algo en sus senos de todos modos, pero ¡vaya!

Y para los hombres que lean esto: recuérdele a su esposa, novia, madre, hermana que vayan a hacerse un chequeo. Incluso sin el lujo que yo, como mujer occidental, experimento con las mamografías gratuitas: ¡VAMOS! Afortunadamente, hay muchas organizaciones que ofrecen información sobre la autodetección si no tiene acceso o fondos para una mamografía.

Si puedo inspirarte para que te cuides bien, entonces algo bueno saldrá de este diagnóstico de cáncer.

Si todo sale según lo planeado, estaré listo y funcionando a tiempo para la gira europea con Nightwish, ¡que comenzará el 20 de noviembre! ¡Y soy optimista, ya que mi pronóstico es bueno!

Prometo cuidarme bien. Gracias por leer esta carta.