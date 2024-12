Escándalo en Gran Hermano 2024: "Le dijo que no era una persona desarrollada"

Pero eso no fue lo único, sino que cuestionó su accionar como líder: "Y también aprovechar para decir de que tan picante que dice él que es y no usar la autofulminante me parece que no es muy picante que digamos". Esto se hizo viral en redes sociales y terminó por ayudarlo a ganarse la gente para que no lo voten.

Ulises Apóstolo líder Gran Hermano 2024 Ulises es uno de los participantes más repudiados de Gran Hermano 2024. Captura Telefe

Como respuesta, Ulises decidió no contestar la pregunta: "Es una lástima la actitud de Brian, me sorprende. Yo si pudiera salvarlo, lo salvaría. Yo a la persona que más respeto en esta casa es a Brian y a su historia, no voy a discutir". Así, continuó ganándose el repudio de los televidentes y podría irse de Gran Hermano en las próximas semanas.

"Ayer dijo que Petrona no era una persona desarrollada intelectualmente. Además si es tan picante no usa la autofulminante, no es muy picante que digamos"#GranHermano pic.twitter.com/us9eIDw5Fo — emi (@eeemiliano) December 18, 2024

