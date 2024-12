La contundente publicación de Valentina Cervantes tras el show de Enzo Fernández

Y es que estas publicaciones no parecen ser para nada una casualidad, sino que la modelo estaría en la búsqueda de mostrar que no le importa el presente de Enzo Fernández en la Premier League. Así, sin siquiera estar con el partido en un televisor, Olivia y Benjamín no tuvieron noticias en directo sobre el gran desempeño de su padre.

Valentina Cervantes historias bebé Valentina Cervantes reveló que sus hijos no miraron el partido de Enzo Fernández, donde fue figura. Capturas Instagram

Todo esto podría evidenciar que Valentina Cervantes y Enzo Fernández tienen su vínculo completamente quebrado luego de lo que fueron unas primeras semanas "cariñosas" por parte de ella tras la ruptura amorosa. Así, será muy importante ver cuáles son los siguientes pasos de cada uno para descubrir cómo pasarán las fiestas.

Valentina Cervantes confirmó que vuelve a vivir al Reino Unido con Enzo Fernández: "Me pidió que..."

La modelo Valentina Cervantes confirmó que volverá a vivir con Enzo Fernández en el Reino Unido y sorprendió a todos a tan solo pocas semanas de su polémica separación del futbolista.