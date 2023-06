Elián Valenzuela sigue alojado en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, luego de que Gastón Torres, empleado municipal en General Rodríguez, lo acusara de haberlo obligado a subir a un auto, donde lo amenazó para que no testificara contra sus amigos tras una pelea en el Barrio Bicentenario .

Torres pidió que el cantante continúe preso y ratificó que subió al vehículo del artista debido a que lo amenazó con un arma de fuego.

Desde su lugar de detención, L-Gante escribió un mensaje en una hoja de papel que se compartió en su cuenta de Instagram. "Me siento un preso político mediático", indicó L-Gante, quien rubricó aquel mensaje con su firma, como si fuera un autógrafo, y le agregó su ubicación: celda 4.

Luego, tachó las dos primeras palabras con marcador negro y agregó otra con lapicera, por lo que finalmente pudo leerse: "Como un preso político mediático".

Por otro lado, y con el mismo marcador que había tachado la primera parte, dejó un mensaje dirigido a su abogado: "Cipolla, sacame, ja". Por su parte, la persona que replicó la carta del músico en sus redes sociales, agregó: "Esperamos la libertad".

L-Gante ya fue indagado días atrás. Negó los hechos, tras lo cual siguió detenido y a la espera que la fiscalía interinamente a cargo de Raúl Villalba defina su situación, para lo cual tiene un plazo de 30 días para confirmar si pide o no su prisión preventiva.

Los mensajes previos de L-Gante desde la cárcel

El domingo, el referente de la cumbia 420 también se había expresado a través de la misma vía. "Si no salgo ganando, prefiero no salir. Diego Crónica, tenés razón. Para muchos soy más que un grano", escribió en una primera hoja con su firma. Luego, en otra, agregó: "Me encanta escuchar a Sigal en vivo. Jaja. Tiene menos chamu. Jajaja. Los turros te dan vuelta la tortilla". Finalmente, el músico redactó: "Gracias por el aguante. Yo toy re piola. Descansando. Nos vemos pronto y mejor que nunca. C-420. Celda 4″.

Antes de eso, había utilizado el mismo recurso para enviar un mensaje a sus seguidores. "Gracias a todos por el aguante. Estoy bien, preparándome para dar lo mejor de mí cuando salga. Espero que les guste el último tema. Se viene mucho más. Los quiero", escribió.