El blooper en "Buen Telefe" con Delfina de Gran Hermano que desató polémica en redes sociales

Delfina de Lellis fue eliminada junto a Saif Yousef de la casa de Gran Hermano , sin embargo, un insólito error en el programa "Buen Telefe" generó polémica en redes sociales y se volvió viral. Al recapitular la 13° gala de eliminación, el ciclo matutino se equivocó de imagen y no colocó a la chica correcta en pantalla, lo que desató cientos de comentarios.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1893988275326472641&partner=&hide_thread=false EN EL NOTICIERO DE TELEFE PUSIERON A CUALQUIERA COMO DELFINA #GranHermano pic.twitter.com/aVxzQGg0kI — Real Time (@RealTimeRating) February 24, 2025

Sin embargo, mientras Luly hablaba, en la pantalla detrás de ella apareció la imagen de Saif con su nombre debajo y el nombre de Delfina, pero sin la imagen de la mujer correcta, en su lugar había una chica rubia. Este pequeño descuido no pasó desapercibido entre los seguidores del ciclo, quienes compartieron el clip en redes sociales como X, y comentaron al respeto.

Desde la cuenta de Real Time Rating, publicaron el video y escribieron "en el noticiero de Telefe pusieron a cualquiera como Delfina", junto a un emoji de llanto. Las respuestas de los demás seguidores no tardaron en llegar: "Hola @buentelefe , quien es la chica de la placa? Porque Delfina no es. Nadie se da cuenta?"; "Pobre piba se fue primera, volvió como remplazo del remplazo para no servir absolutamente nada y la volvieron a eliminar. Encima en el propio canal ni le junan la cara jaja".

Imagen GH buen telefe.jfif Captura.

Gran Hermano: Delfina de Lellis y Saif Yousef son los nuevos eliminados

La decimotercera gala de eliminación de Gran Hermano 2024-25 se llevó a cabo el domingo 23 de febrero desde las 22:20 y definió que Delfina de Lellis y Saif Yousef sean los dos participantes en dejar la casa por decisión del público.

En una semana muy movida, los hermanitos se vieron sorprendidos con el regreso de la placa positiva y con doble eliminación en simultáneo. Por eso, la ausencia de la gala de nominaciones fue reemplazada por una de salvación, en la cual los 10 hermanitos con más votos se salvaron de llegar en placa al domingo.

Saif Yousef y Delfina de Lellis eliminados Gran Hermano Captura Telefe

De esta manera, la placa final quedó conformada por Saif, Juan Pablo, Santiago "Bati", Gabriela, Lucía, Marcelo, Lorenzo, Delfina y Luciana. Así, el público apuntó de forma muy clara contra los nuevos de Gran Hermano y hay muchas dudas con respecto a quiénes dejarán la casa, aunque parece escrito que los "originales" no corren peligro.

Vinculado a lo que dijeron los fans en internet, Lucía, Lorenzo y Bati fueron quienes picaron en punta para abandonar la casa entre los 9 participantes que quedaron nominados, aunque la cantidad de votos fue muy cercana aún con los que quedaron por detrás. Por eso, la eliminación de Saif no sorprendió a la audiencia.