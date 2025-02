¿Cancelan Gran Hermano?: qué información confirmó Ángel de Brito sobre el futuro del reality

El periodista Ángel de Brito salió hablar sobre los rumores de cancelación de Gran Hermano para el año 2026 por parte de Telefe. A pesar de que la última edición no trajo tanto rating como el esperado, el conductor de LAM no tardó en hablar con Santiago del Moro y despejó las dudas sobre el futuro del reality.

Además, brindó una serie de detalles sobre lo que piensa Telefe sobre el reality, aseguró que "el canal está muy contento porque es el programa más visto. Aunque no marque los 20 puntos de antes, con 13 o 15 puntos sigue liderando".

El conductor de LAM tiró abajo los rumores de cancelación y añadió que "una cosa es dar una opinión y otra muy distinta es asegurar algo que no es cierto". "Yo estoy 100% seguro, porque yo lo sé", cerró.

¿Recién en 2028? Cuándo volverá Gran Hermano tras el cierre de esta edición

Eso no es todo, sino que el periodista Nacho Rodríguez también confirmó lo mismo para Rating Cero. Este fin de semana trascendió que el reality no tendrá aire hasta recién 2028, algo que desde Rating Cero podemos desmentir ya que se trabaja para una próxima temporada para finales del próximo año. Si bien falta mucho para que esto suceda, la realidad es que este tiempo bastará para que el formato descanse un tiempo y darle un respiro a la audiencia.

Se argumenta “agotamiento” de formato, algo que es real, pero que no se reconoce ni se asume como tal. Cabe recordar que los programas satélites que tocan el reality, también bajaron su audiencia, haciendo que los mismos ya dejen de dedicarle programas completos para pasar a unos minutos.

Telefe no se esperaba todo esto, pero quienes analizamos los números sí, ya que por lógica se veía venir que no funcionaría, al menos no en cuanto a rating. Las votaciones telefónicas no son las mismas, pero esto es por qué el casting fue muy inferior a las expectativas, algo que hasta la temporada pasada se anunciaba como “votaciones históricas”.

La gente se cansó, los hilos del reality quedaron expuestos y el soberano determinó que esta edición sea castigada. Quizás estas consecuencias hagan que en su regreso 2026, pueda tener los altos niveles de audiencia que supo cosechar.