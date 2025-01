El amoroso mensaje que recibió Tini Stoessel de Young Miko que alimenta las versiones de romance

La cantante Tini Stoessel publicó imágenes en un posteo en Instagram y la artista puertorriqueña Young Miko no tardó en responder. Esto alimentó aún más los rumores de romance entre ellas, en medio de muchos comentarios cruzados.

Tini Stoessel Redes sociales

Los fanáticos de la exprotagonista de Violetta escribieron: “Las amamos”, “Vivan las novias”, “Mis madres”, entre otros comentarios, mientras que otros se limitaron a comentar emojis y gritos de emoción.

En las últimas semanas, en una entrevista a Rumis, la artista argentina evitó contestar quiénes eran sus artistas más escuchados con su Spotify y comenzó a reírse. Por lo que sus amigos en piso entendieron el código y cambiaron de tema. Ante esto, las redes sociales empezaron a especular: ¿aparece su pareja, Miko?

Video: el rotundo cambio de look de Tini Stoessel que sorprendió a sus seguidores

La cantante Martina "Tini" Stoessel sorprendió con un cambio de look a sus seguidores en redes sociales. La intérprete de El Cielo, Cupido y Miénteme mostró el resultado de la operación de implantes mamarios. "Estás preciosa", comentaron sus fanáticos.

La noticia trascendió por un video que subió la artista a su cuenta de TikTok donde se la ve usando una remera animal print, musculosa y ajustada, que deja ver su cuerpo más voluminoso.

El periodista Gustavo Méndez, panelista del programa Todas las tardes que conduce Karin Cohen en Canal 9, dio detalles desconocidos de la operación: "Escondieron hasta las enfermeras cuándo la llevaron al quirófano", reveló.

Agregó: "No escanearon su DNI para no revelarlo, fue por la mañana”, detalló de una fuente cercana a la joven. También aseguró que la intervención fue tratada con sumo cuidado y en secreto desde la clínica: “La ingresaron por donde entran las ambulancias. Hasta ahí me dice por si se filtra. Son muy pocos los que saben”.