Eduardo Menem opinó sobre la serie de la vida del expresidente: "Está hecha con mala leche"

“El título que ponen sobre que la serie dividió a la familia no es cierto porque puede haber distintas opiniones, pero no dividió, por otro lado, la furia de los Menem tampoco existe", inició Eduardo en DDM en América TV.

Fue entonces que le quitó peso por la veracidad de la misma: “La serie es una farsa porque inventa situaciones y personajes que no existieron, por ejemplo, inventan al fotógrafo personal y Carlos nunca tuvo uno, cuando estaba en La Rioja era el de ese gobierno”.

Afirmó que agradece no participar de la misma porque “inventan situaciones que no existieron como cuando están hablando de las privatizaciones, de la ley de reforma del Estado, de la privatización de los teléfonos y de la convertibilidad, lo hacen aparecer al expresidente con bailes, con odaliscas, haciendo el trencito en el despacho presidencial de la Casa Rosada y es todo hecho con mala leche, con mala fe”.

Y concluyó: “La serie no tiene nada que ver con la realidad, hacen aparecer como que Carlos no entendía nada de la convertibilidad, por eso da para que hable (Domingo) Cavallo porque él no quería, pese a que tenía el discurso escrito en frente”.

Se profundiza la interna en la familia Menem por la serie: la hija de Carlitos Jr. apuntó contra Zulemita

Antonella Menem, hija de Carlitos Menem y nieta del expresidente, criticó la serie biográfica sobre su abuelo que se estrenó el miércoles pasado y apuntó contra su tía Zulemita, a quien acusó de querer "llevarse todo" en medio de una interna familiar que se profundizó por las regalías de la producción.

"La serie mucho no me gustó, y aparte empezó con el atentado de mi papá. Fue bastante brusco para mí, me afectó bastante. Una de las cosas que no me gustó es que no se lo interpreta bien a mi abuelo en el sentido de cómo era él. Lo hicieron muy serio y no me gustó para nada", explicó este domingo a Argentina en Vivo por C5N.

Respecto a las declaraciones de Zulemita, quien aseguró en Radio 10 que no le corresponden regalías por la imagen de su padre ya que falleció hace más de 20 años, Antonella señaló que "eso lo va a decidir la Justicia, no ella". "Ella siempre quiere todas las de ganar; quiere llevarse todo, quedar como una víctima. Lo sé por experiencia propia, porque a mí me costó muchísimo tiempo tener el apellido Menem y fue un calvario directamente", sostuvo.

"¿Qué puedo esperar de un burro más que una patada? Estoy acostumbrada a las cosas que ha dicho esta persona. No la puedo mencionar por un tema legal, pero son cosas que viene diciendo hace 30 años y a mí me traumatizaron de por vida. Esta mujer sigue victimizándose, haciéndose la buena", cuestionó.

A principios de mes, como respuesta a su tía, Antonella publicó en sus redes sociales parte del expediente de la sucesión de su papá. "Me harté. Subí todas las pruebas que demuestran que la que está mintiendo es ella, y para que vean el calvario que me hizo pasar a mí", explicó.

"De mi papá hay un montón de cosas que no se me dieron: el reloj Rolex, el Peugeot 405 que está en el museo de Balcarce, Menem Competición que era todo el equipo de autos, motos de agua, cuatriciclos, motos, autos. Tengo entendido que también tenía propiedades en Pinamar", detalló.

Según contó, "hay un montón de bienes que no se declararon" y que aparecen en ese expediente. "Por eso tiene terror de que yo muestre la sucesión de mi papá, porque ahí aparecen sociedades anónimas y otras cosas", afirmó, y señaló que Zulemita "siempre prefirió la plata" a la familia.