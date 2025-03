Axel Kicillof presentó el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad: "El Gobierno nos robó $750.000 millones"

"Hemos invertido en 5.500 patrulleros en diferentes territorios, pero a eso se suman más de 1.100 patrullas rurales. Estamos hablando de más de 6.600 vehículos. Con los que se recibieron hoy, hay 13.000 nuevos oficiales en la Policía bonaerense, con una formación distinta", enumeró.

El gobernador señaló que mejorar la seguridad "requiere una especificidad propia de cada uno de los 135 distritos" y una articulación entre la Provincia y los municipios. "No hay una solución mágica, no hay una solución única. La seguridad requiere enormes inversiones", sostuvo.

En particular, se refirió a la lucha contra el narcotráfico y señaló que se necesita "un compromiso por parte del Gobierno nacional". "Es necesario abordar con seriedad la cuestión; no andar tirándose la pelota, no convertir esto en un tema de marketing político, de marketing electoral o de operaciones permanentes", aseguró.

"Habíamos conseguido que el Gobierno nacional reconociera la necesidad de enormes inversiones en materia de seguridad en nuestra provincia. Nos robaron el Fondo para la Seguridad, $750.000 millones, el año pasado", recordó, y añadió: "No se puede hacer política partidaria privando de fondos".

"Por eso esta inversión la hacemos con el esfuerzo de los y las bonaerenses. Son $170.000 millones que ponemos con el esfuerzo provincial, más allá de que nos quieren fundir, en condiciones de deserción y abandono del Gobierno nacional", remarcó.

"A mí me enseñaron que mejor que prometer es realizar. Acá está: los móviles, la inversión, los cadetes, una policía mejor, con más equipamiento, y con los 135 distritos de la Provincia, sin distinciones políticas ni oportunismo", concluyó.