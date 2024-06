De qué se trata Baki Hanma vs. Kengan Ashura, el animé más visto de Netflix

Sinopsis de Baki Hanma vs. Kengan Ashura, el animé más elegido del momento en Netflix

De acuerdo con la descripción oficial de Netflix, “un sueño hecho realidad para los fans de las artes marciales, 'Baki Hanma vs. Kengan Ashura' fue el duelo de anime más esperado del año. Con más de 85 millones de ejemplares vendidos, la serie de manga 'Baki', publicada en la revista Weekly Shonen Champion, de Akita Shoten, es un mega éxito del manga de artes marciales. Esta colección de historias de distintos luchadores, se centra en el duelo a vida o muerte entre el protagonista, Baki Hanma, el campeón de lucha clandestina más joven, y su padre, Yujiro Hanma, la "criatura más fuerte del mundo".

Por su parte, el famosísimo manga 'Kengan Ashura' sigue siendo el cómic más popular entre los lectores del sitio web de cómics Ura Sunday y la aplicación de cómics MangaONE. El humilde oficinista Kazuo Yamashita conoce al misterioso Ohma Tokita, luchador de artes marciales, y se ve envuelto en los combates 'Kengan', en los que las compañías dirimen sus disputas empresariales apostando a lo grande por luchadores expertos".

El thriller del crossover adelanta que se producirán tres emocionantes enfrentamientos: Saw Paing Yoroizuka vs. Kaoru Hanayama, Raian Kure vs. Jack Hammer, y Ohma Tokita vs. Baki Hanma:

Combate n.º 1: Saw Paing Yoroizuka vs. Kaoru Hanayama. Saw Paing es experto en Lethwei, las artes marciales tradicionales de Birmania, y representa a Villa Aurora de “Kengan Ashura”. Su contrincante es Kaoru Hanayama, de “Baki”, el subjefe de la mafia japonesa desde los 15 años y luchador número 1 de la nación.

Tráiler de Baki Hanma vs. Kengan Ashura

Reparto de Baki Hanma vs. Kengan Ashura

Los actores y personajes de “BAKI HANMA VS. KENGAN ASHURA” son:

Nobunaga Shimazaki como la voz de Baki Hanma

Tatsuhisa Suzuki como la voz de Ôma Tokita

Kenjirô Tsuda como la voz de Kaolan Wongsawat

Ayumu Murase como la voz de Gaia

Akio Ôtsuka como la voz de Agito Kano

Yoshitsugu Matsuoka como la voz de Kure Raian

Junya Enoki como la voz de Cosmo Imai

Takuya Eguchi como la voz de Kaoru Hanayama

Kenta Miyake como la voz de Jack Hammer

Hôchû Ôtsuka como la voz de Biscuit Oliva

Rikiya Koyama como la voz de Retsu Kaio

Akira Ishida como la voz de Hajime Hanafusa

Tôru Furuya como la voz del narrador

Tesshô Genda como la voz de Gensai Kuroki

Tetsu Inada como la voz de Jun Sekibayashi

Chô como la voz de Kazuo Yamashita

Hiroshi Shirokuma como la voz de Julius Reinhold

Fumihiko Tachiki como la voz de Fumihiko Tachiki

La ficha técnica de este largometraje es la que le mostramos a continuación: