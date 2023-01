Dady Brieva: "Soy un error del sistema"

Consideró que las cosas malas de la vida las trata de sanar con risa: “Siempre construyo mi historia desde lo que me pasó a mí. Soy un error del sistema. Desde el 2010 estoy haciendo los monólogos solos, si vos perteneces a una estructura como Midachi, quizás tenés que responder a una estructura”

Brieva aseguró que le aburre la monotonía y siempre cambia cosas de sus shows. Además, habló sobre la política: “Soy un referente, lo tomo así con las responsabilidades que tengo, me disciplinan y disciplinan a Pablo Echarri a Fanego y a tantos otros a partir de mí”.

“Yo no creo que todo el mundo te tenga que querer, hay que tomar partido y en un mundo injusto si todos te quieren alguna de las dos cosas son mentira”, agregó.

Recordó a Midachi y contó en detalle que, por su personalidad, había disputas dentro del equipo: “Esas eran las discusiones que teníamos con Miguel Del SDADel, porque él es un tipo que no falla hace el mismo chiste en el mismo momento. Yo no podía, tal vez la clavaba en el ángulo o la tiraba a la tribuna”.

“Miguel me decía ‘boludo si la tenemos hace 40 años, ¿Por qué la cambias?’ y yo le respondía que si tengo que decir todos los días lo mismo me pego un tiro. Pero no hay nada más lindo que ver reía a alguien, la verdad que tengo que reconocer que con 65 años no es lo mismo que antes. Pero arriba del escenario la paso muy bien”, concluyó.