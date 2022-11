Sol Pérez criticó la postura de Julia Mengolini y la tildó de "machista"

Sol Pérez trató de "machista" a Julia Mengolini por decir que no considera una "muestra de empoderamiento femenimo" la exhibición de Jimena Barón en las redes sociales.

"Me llamó la atención la línea de pensamiento, porque es como clasificar a las mujeres. Me lleva de nuevo al machismo. Es como retroceder bastante, que con cierto cuerpo no podés mostrar, que si el otro te mira vos tenés la culpa... Volvemos a poner a la mujer como en el papel de la culpable”, aseguró la vedette de Nuevamente juntos.