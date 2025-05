Dura critica de Juan Grabois a la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires: "Disputan poder, no idea política"

Juan Grabois criticó la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires: "Disputan poder, no idea política"

El abogado y dirigente social Juan Grabois criticó fuertemente la interna de la provincia de Buenos Aires entre la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof al sostener que solo se disputa poder y no se debaten ideas.

"Parece que no entendimos nada. Está la Argentina inundada", reprochó el dirigente al señalar que esa desconexión de la política con la sociedad es la que después genera el ausentismo que se evidenció en las elecciones que se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y las distintas provincias donde ya se realizaron elecciones legislativas este año.

"Hay un drama que se está comiendo a una generación que es el drama de que las escuelas no funcionan, los hospitales tampoco, no hay tierra, techo ni trabajo y en la cámara de diputados no se discute nada de eso", agregó.

Ante la división del peronismo, Grabois volvió a remarcar que el campo nacional y popular tiene tres grandes objetivos: "La primer tarea insoslayable es combatir al gobierno de Milei, anarco capitalista y estafador global, que está vendiendo pedazo a pedazo la nación y que está embargando el futuro de la patria. La segunda tarea es que nuestra militancia se pueda entusiasmar con el combate y la alternativa. La tercera es sacudir este estatus quo de endogamia permanente del politicismo donde te puedo asegurar que lo único que importa es si se adelante o no las elecciones, como se van a armar las listas.

Luego manifestó que el frente electoral que supo ser Unión por la Patria se rompió como un jarrón que se cae al suelo. "Un día antes de la elección van a traer el jarrón pegado con la gotita y nos van a decir que tenemos que estar juntos. Yo no compro un jarrón pegado con la gotita. Yo quiero un jarrón en serio. En la provincia de Buenos Aires hay disputa de poder, no idea política", lamentó.

Por último insistió en la necesidad de tener un presidente y un gobierno que luche por los humildes combatiendo contra la oligarquía "que sigue existiendo y manejando las riendas del país con el apoyo del poder transaccional".

Juan Grabois: "El Gobierno de Milei no es anarcocapitalista, es narco capitalista"

En otro pasaje de la entrevista, Grabois también criticó el proyecto del nuevo blanqueo del gobierno de Milei al considerar que favorece al narcotráfico. "Se siguen cruzando líneas rojas. No es un gobierno anarcocapitalista, es un gobierno narco capitalista", señaló.

Y continuó: "Su candidato en la provincia de Buenos Aires se llama (José Luis) Espert, un tipo financiado por Fred Machado que es un narco que está preso en Estados Unidos. Esto no es inocente. Tampoco lo de $Libra, nosotros somos querellantes en la causa, ahí hay plata del lavado del narcotráfico", remarcó.

"La filosofía política de Milei implica que pueda haber plata del tráfico de órganos, de niños y del narcotráfico porque es plata y lo que reina es el dios dinero. Dijo que los que evaden impuestos son héroes, es una constante apología del delito que tiene que ver con el clima de época", agregó.