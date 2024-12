Conmoción en la casa de Gran Hermano: una participante reveló que fue abusada

“Me gustaría que se me abran puertas para el modelaje, que siempre en mi familia me tiraban como comentarios y yo lo veía tan lejos. Hoy en día estoy acá, que sé que es una puerta enorme”, relató.

Entonces, tal como hizo el resto, expresó sus deseos para luego del programa: “Quiero apuntar a dos lados. Ayudar a los niños primero, a las fundaciones y todo eso. Me gusta mucho ayudar. Siempre que pude, desde chiquita, me iba a cuidar a abuelos o a bebés".

Luego continuó con su relato: "También me gustaría apuntar y ayudar mucho a las mujeres, a un refugio para mujeres. Eso básicamente”. “Viví muchas cosas fuertes con mis pocos años que tengo, que son 21, y mi familia también a la par. Así que bueno, me gustaría apuntar por ahí también”, añadió.

“En un momento... abusaron de mí sexualmente y cuando no sabía dónde ir, me hubiera gustado mucho tener como un lugar o apoyo y todas esas cosas. Apuntaría ahí, no por mí, sino por más mujeres también que callan, sobre todo acá en la Argentina, que todo queda ahí a la nada”, explicó ante la atenta mirada de sus compañeros.

Ante esta confesión, el primero en reaccionar fue Claudio Di Lorenzo, que estaba sentado al lado y la abrazó. Inmediatamente, el canal decidió cortar la transmisión del 24 horas, por lo que el público no supo como siguió la escena.