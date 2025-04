Ca7riel y Paco Amoroso darán un show en uno de los programas de televisión más populares del mundo

El dúo Ca7riel y Paco Amoroso anunció que darán un show en uno de los programas más populares de televisión y sorprendieron a sus miles de seguidores en redes sociales con un particular comunicado.

A través de su cuenta de Instagram compartida, Ca7riel y Paco Amoroso confirmaron que estarán en el programa del martes 8 de abril de The Tonight Show starring Jimmy Fallon . De esta manera, se suman a Nicki Nicole, Nathy Peluso y Bizarrap como los únicos artistas argentinos que han pasado por este popular talk show.

Junto con la imagen del anuncio oficial, el dúo escribió: "Nos vemos mañana capo @jimmyfallon". Si bien en la publicación dice que el show será el martes 8 a las 22:35 hs, en Argentina el horario será a las 00:35 hs del miércoles 9 de abril, por lo que todos los interesados deberán esperar hasta la medianoche para poder ver el recital.

Es importante remarcar que Ca7riel y Paco Amoroso únicamente van a ser parte de la etapa musical del The Tonight Show, de forma que compartirán grilla con la modelo Gigi Hadid y el luchador profesional Triple H, ícono de la World Wrestling Entertainment (WWE). Por el lado del show, es muy probable que presenten su relativamente nuevo álbum PAPOTA.

Cómo ver el show de Ca7riel y Paco Amoroso con Jimmy Fallon

The Tonight Show starring Jimmy Fallon no tiene transmisión en vivo en Argentina, sino que lo más cercano a una retransmisión se encuentra en DirecTV y no hay una fecha confirmada para su estreno.

Así, la única posibilidad de ver el show de Ca7riel y Paco Amoroso es a través del canal oficial de YouTube (youtube.com/@fallontonight). Allí se suben casi al instante todos los clips del programa, mientras que hay una playlist específica llamada Live Performances On Fallon, la cual incluirá el recital del dúo argentino.