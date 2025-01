Brian se quebró y confesó su estrategia en Gran Hermano: "No sé una..."

Algunas horas después de regresar a Gran Hermano, Brian le pidió a Lourdes y Martina que lo acompañen a la habitación para hablar en privado. Una vez allí, confesó: "Voy a contárselo rápido, y no se lo pueden contar a nadie. No sé una mierda de afuera, es una estrategia. Por favor, por favor. No me pregunten nada porque no sé nada".