Bhavi: "El artista es un guerrero que pelea contra el mundo"

Una de las características más valoradas del proyecto fue la increíble puesta en escena tanto en los videoclips como en los shows en vivo. Bhavi y su equipo invirtieron tiempo y dinero para que cada muestra traslade al público a ese universo épico plagado de castillos, héroes y villanos. La calidad del trabajo es excepcional, roza lo cinematográfico y permite conocer al artista a través de diversos personajes que él mismo interpreta.

Al respecto, Indra confiesa: "Cuando hicimos los visualizers nos dimos cuenta que es como si cada uno de los personajes fuera una faceta mía. Tenés el bufón, que es como el payaso que te hace reír y yo tengo mucho de eso, después el elfo, que es el princeso, el mago, yo hago cosas pocos pensadas; el guerrero, porque para mí el artista es un guerrero que pelea contra el mundo, el grandote es mi antítesis, es lo contrario a mí, pero por ese motivo es parte de mí también. Y la bruja tiene el lado del mago, pero femenino. Todos por algo están ahí. Tanto Agus Porte, que es el director creativo del álbum, como yo somos muy fans de El Señor de los Anillos. A mí, particularmente, la época medieval me gusta mucho. Yo soy de Bélgica, y si vas a Amberes, Bruselas o Brujas, es Bhavilonia. Cuanto más me conocés, más te das cuenta lo identitario que es el álbum.

Con millones de seguidores en sus plataformas, Bhavi recibe una demanda externa del público y, muchas veces, de la propia industria musical por lanzar cada vez más material en menos tiempo. ¿Cómo logra llevar esa presión? "Si quieren otras cosas hay un montón de cosas, yo me tomo mi tiempo. Doy lo que puedo darles y lo hago con mucho cariño para que sea lo mejor. Ya me exijo demasiado yo para que me exijan más. A parte, les doy un montón. Me pasa a veces que nunca están contentos, ¿viste? Como nunca es suficiente, ya no me importa. Me importa hacer lo mejor posible, darles lo mejor por la cultura, por ellos, por mí y listo. El que no está contento que se vaya a tomar la merienda, pero re agradezco que la gente me de su amor y yo pueda darle el mío. Siento que lo que yo le brindo a la gente pueden ser potenciales piezas que te acompañen toda tu vida, como la música que yo he escuchado y me ha acompañado hasta ahora. Estoy muy agradecido de que haya gente que me de ese lugar en su vida y los amo, gracias. Hago lo mejor que puedo", agregó.

Bhavi: "Es muy importante hacer que cada persona o lugar o sección se sienta valorado" Bhavi llevará su álbum de gira nacional e internacional.

En la última semana, Bhavi anunció que llevará su álbum de gira nacional e internacional. Confirmó fechas en La Plata, para el 26 de abril, San Miguel, para el 27 de abril y en Santiago de Chile, para el 1 de agosto. De todas maneras, en los próximos días anunciará más shows a través de sus redes sociales.

A diferencia de las tradicionales placas que suelen compartir los artistas en los que hacen un listado con todas las ciudades y fechas en una misma foto, Bhavi elige realizar una publicación por cada evento y así, tener un trato más directo y preferencial con sus fanáticos. Con respecto a eso, sostiene: "Para todos los días, para cualquier parte del trabajo hay que mantener un orden. Trato de estar atrás de todo el mundo para que todos hagamos lo que tenemos que hacer. Intento darle atención a cada fecha, siempre hago eso, es como ser madre de muchos hijos, que tenés que darle un ratito a cada uno ¿viste? Soy despelotado igual, soy bastante un quilombo, pero intento balancearlo mínimamente con un poco de cariño con la gente que me viene a ver".

"Mi mamá solo me tuvo a mí, pero mi madrastra, la esposa de mi papá, tiene como cinco o seis hijos y le da un momento a cada uno durante el día. De chico, yo veía eso porque viví un tiempo con ellos y decía: ´¡Wow! ¿Cómo hace para destinarle ese momento a cada uno?´. Para mí con cada ciudad, o con cada parte de tu trabajo es muy importante hacer que cada persona o lugar o sección se sienta valorado", concluyó.