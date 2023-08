Después de que Pampita revelara en LAM con qué actriz no trabajaría nunca , Benjamín Vicuña se refirió a la supuesta infidelidad con Natalia Oreiro. El actor rompió el silencio y se desligó del supuesto affaire con la actriz uruguaya en las grabaciones de la telenovela "Entre Caníbales". "No me puedo hacer cargo" , aseguró.

Ante esta situación, Benjamín Vicuña dio una nota para el programa Socios del Espectáculo por El Trece, donde señaló que no sabía a qué se refería específicamente su exmujer. "Ella tiene una vida que va más allá de Benjamín. Digo, las diferencias que pueda tener o no con una actriz va mucho más allá de los diez años que estuvo en pareja conmigo", señaló.

"No tuvo empatía"



“No tuvo empatía” pic.twitter.com/VLHUYJ2bTy — fefe (@fedeebongiorno) August 15, 2023

Además, el actor dejó muy en claro que "me parece muy autorreferencial creer que tiene que ver con mi historia. No sé, me parece raro, ¿qué querés que te diga?". Ante la consulta de si vio el programa donde apareció o simplemente se cruzó con las declaraciones en internet, Vicuña respondió contundente: "No lo he visto y no me puedo hacer cargo del enigmático de alguien... ¿Se entiende? ¡Sí!".

El supuesto affaire, que resurgió en redes sociales, habría sucedido en el año 2015, momento en que tanto Benjamín Vicuña como Natalia Oreiro protagonizaban una telenovela llamada "Entre Caníbales".

La China Suárez y Pampita se juntaron por un motivo particular: las imágenes del momento

La China Suárez y Pampita se juntaron sorpresivamente en las últimas horas y compartieron la imagen en redes sociales. Desde hace algunos años, decidieron dejar los problemas personas atrás y priorizar la familia. En el encuentro también estuvo presente Benjamín Vicuña.

La actriz de 31 años subió una foto con toda la familia y puso “Gracias”. Estaba toda la familia reunida junto con Anita, la hija que tiene la modelo con el político Roberto García Moritán. Luego, a parte de la foto familiar, también subieron una foto con todos los hermanos juntos.

Se trató del cumpleaños de Amancio, el hijo más chico de la China, el último que tuvo con el chileno. “Feliz nacimiento, rey de mi vida”, posteó la madre en Instagram. Se pudo ver también al padre junto con Magnolia y Rufina celebrar y soplar las velas.

Esto se dio en el marco de la declaración de Vicuña en los Martín Fierro en la que aseguró que Argentina le dio “un amor”. Luego de eso, Pampita respondió que estaba todo bien y la exintegrante de Casi Ángeles salió con un picante posteo con una foto de sus hijos titulada: “Mis amores”.