Bailando 2023: filtraron una fuerte pelea con una querida participante que explotará en las próximas horas

Fue la periodista Laura Ubfal quien contó vía redes sociales lo que iba a pasar y no habrá solo una pelea porque el programa tendrá diferentes condimentos: “dos sorpresas y dos diez”, contó en su Twitter.

Laura Ubfal Captura de pantalla

Mientras que, luego contó que habrá “un bajón para una participante a la que destruyó el jurado. Algunos la gozarán”, expresó. Sin embargo, no brindó más información, pero según los comentarios de ese tuit, puede ser o Flor Vigna, Romina Uhrig o Fernanda Sosa.

El programa irá grabado por primera vez, luego de no haber sido emitido este jueves por el partido de la Selección argentina y ya se reveló todo lo importante que pasará. Puede ser beneficioso o puede atentar contra la audiencia.

La respuesta de Lourdes Sánchez tras los comentarios de Marcelo Tinelli y Ángel de Brito: "Harta me tienen..."

La conductora Lourdes Sánchez recibió una crítica por parte de Marcelo Tinelli y Ángel de Brito durante el Bailando 2023 con respecto a su edad, lo que provocó una respuesta a través de sus redes sociales.

Lourdes Sánchez historia Instagram Instagram

A través de sus historias de Instagram, Lourdes Sánchez no se contuvo: "Me encanta ser vintage con 37 años, harta me tienen tildando a uno de viej@ y que se tiene que jubilar, llegué a la pista con 21 años y sigo vigente, si fuera una persona insegura o débil un comentario así puede lastimar mucho". Así, antes de debutar en el Bailando 2023, se generó un inesperado conflicto que podría generar mucha incomodidad.