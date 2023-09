Ayelen Paleo se sumó a la moda Barbie y mostró una microbikini rosa furor de la temporada de verano

Ayelén Paleo se sumó a la moda barbie y vistió una microbikini a tono con la tendencia del momento. La ex participante de Bailando por un Sueño compartió un posteo en su cuenta de Instagram en donde se mostró disfrutando de sus vacaciones en Miami con un traje de baño rosa . Este color es el más usado por las famosas en esta temporada debido al estreno de la película de Barbie, lo cual generó la moda Barbiecore que llevó a que numerosas famosas, modelos e influencers vistieran prendas de este color.

Alejada del mundo mediático, la bailarina reapareció en escena gracias a esta imagen que subió a su cuenta de Instagram, donde tiene 512 mil seguidores. En esta foto se la pudo ver vistiendo un traje de baño rosa , uno de los colores del momento, que consistió de un conjunto con un corpiño rectangular y una bombacha de tiro alto con tiras regulables en los costados de la cadera . A su look además le sumó unos anteojos de sol también rectangulares , mientras que eligió no usar maquillaje y tener el pelo suelto para atras.

Ayelen Paleo microbikini barbiecore Instagram

La influencer suele compartir imágenes y videos sobre sus rutinas de ejercicio, alimentación y algunos looks con los que asiste a eventos o que elige para relajarse en alguna playa o pileta. En esta ocasión, compartió este momento desde un lujoso hotel de Miami, Florida, donde se encuentra de vacaciones. El posteo reunió miles de "me gusta" y comentarios que elogiaron su look y el lugar que eligió para descansar.

Caro Calvagni, la esposa de Nico Tagliafico, se lució con una microbikini rosa furor de la moda Barbie

Caro Calvagni continúa con la moda Barbie y se mostró vistiendo una microbikini taparrabos total pink. La esposa de Nicolás Tagliafico posó frente al espejo y sorprendió a su casi millón de seguidores, quienes le dejaron una gran cantidad de reacciones entre “me gustas” y comentarios en el posteo.

La influencer es una de las mujeres que más estuvo marcando tendencia en estos últimos meses, gracias a su viaje de luna de miel y a las producciones de fotos que realizó en distintas playas.

En su último posteo en redes sociales se la pudo ver frente al espejo con una microbikini taparrabos total pink, el color más usado en la temporada. Este conjunto de dos piezas consistió de un corpiño triangular clásico, mientras que para la parte inferior optó por un modelo colaless, cavada y diminuta, estilo taparrabos.

Caro Calvagni Microbikini rosa Instagram

Para finalizar, en cuanto al pelo, optó por tenerlo recogido y con un rodete caído. Entre los accesorios que sumó para la foto, se pudieron ver en tono dorado una cadena fina con un dije redondo que complementó con una pulsera esclava. Además, le agregó como detalle la información de la temperatura, siendo los 31 grados parte de un clima ideal para poder vestir una de estas prendas.