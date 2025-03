Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se sacaron una foto con una mujer que reveló una intimidad de la pareja

El gesto inédito del capitán de la Selección Argentina en las redes desató rumores, pero no surgieron indicios que confirmaran un distanciamiento en su vínculo.

Lionel Messi sorprendió con su nuevo look en Miami, que generó comparaciones con David Beckham.

Lionel Messi , actual delantero del Inter Miami, suele renovar su imagen cada ciertos años. En esta ocasión, sorprendió con un look de cabello más largo y raya al medio , lo que despertó comparaciones con el estilo que David Beckham supo imponer en su carrera. Sin embargo, no fue su apariencia lo que más llamó la atención en redes sociales .

El futbolista rosarino y su pareja visitaron un restaurante de lujo en Miami, donde se tomaron una fotografía con una mujer que la publicó en redes. La imagen rápidamente se viralizó, pero no solo por la estética de Messi. Lo que más generó debate fue la falta de un mensaje del jugador hacia Antonela en el día de su cumpleaños número 37 , algo que en años anteriores había sido una tradición en sus redes sociales.

El capitán de la Selección Argentina suele expresarse en fechas especiales con dedicatorias a su esposa. Sin embargo, en esta ocasión optó por el silencio, lo que llevó a sus seguidores a preguntarse si había un cambio en su comportamiento o si simplemente habían decidido manejar su vida privada con mayor discreción.

Messi con Antonela Instagram

La actitud que despertó los rumores de separación entre Antonela Roccuzzo y Messi

Cada año, el campeón del mundo en Qatar 2022 solía dedicarle publicaciones a su esposa en fechas especiales. Esta vez, su silencio generó especulaciones en redes, donde muchos usuarios sugirieron que podía haber una crisis en la pareja.

Las especulaciones no tardaron en multiplicarse. Algunos seguidores interpretaron el gesto como un cambio en la dinámica de la relación, mientras que otros lo vieron como una decisión intencional de resguardar su vida privada. No obstante, más allá de las hipótesis, no hubo ninguna declaración por parte de los protagonistas que sugiriera una crisis real.

Con el paso de los días, los rumores se fueron disipando. Aunque Messi no hizo un posteo público, eso no significó que no hubiera celebrado el cumpleaños de Antonela en privado. Por su parte, la rosarina compartió en sus historias las muestras de cariño que recibió de amigos y familiares, sin dar señales de que algo fuera distinto a otros años.

Además, en distintas apariciones recientes, la pareja dejó en claro que su relación sigue firme. En eventos y publicaciones en redes, Messi y Antonela continúan mostrándose unidos, disfrutando de su nueva vida en Estados Unidos junto a sus hijos.

Cumpleanos Antonela Antonela Roccuzzo celebró su cumpleaños rodeada de familiares y amigos, sin indicios de crisis en su relación. @antonelarocuzzo

Lejos de confirmar los rumores, la situación solo evidenció cómo el nivel de exposición de la pareja los convierte en blanco constante de especulaciones. Sin embargo, tanto Messi como Antonela han sabido manejar su relación con un equilibrio entre lo público y lo privado, manteniendo su vínculo lejos del ruido mediático.