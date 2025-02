Andrea Rincón, sobre su debut como conductora de TVR: "Estoy feliz"

En el ciclo hará dupla con Juan Amorín, una de las caras más conocidas del canal de noticias. "Es un compañerazo. Cuando me lo nombraron a él, dije si", expresó Rincón sobre su coequiper, a quien le advirtió: "Le dije 'mirá que este es mi primer pasito" y él me dijo que me quede tranquila".