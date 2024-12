Alberto Cormillot rompió el silencio sobre su salud y su internación: "Estoy..."

El especialista en nutrición y sobrepeso se recupera en su casa y todavía no la habilitaron a seguir con una de sus pasiones como el baile y el tap.

La mujer del médico aseguró sobre las pocas horas que estuvo internado, que no le gusta la comida del hospital.

El médico Alberto Cormillot detalló cómo se encuentra su salud después de estar internado por una trombosis en su pierna, horas antes de celebrar la Navidad: "Ya se está absolviendo el hematoma, no estoy bailando todavía pero estoy",

"Pasó que el domingo había tenido un golpe que no me di cuenta pero fui al baño y sentí un pinchazo. Tenía un hematoma y fui al médico y me hicieron una ecografía y un estudio de la sangre", empezó el mediático.