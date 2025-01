Al igual que Madonna, Lady Gaga dará un show gratuito en las playas de Brasil

Aunque la teoría circula hace algún tiempo, en las últimas horas los medios de comunicación de Brasil ya dan como un hecho que la intérprete de Póker Face y Born This Way se presentará con un mega show en Copacabana en el mes de mayo.

El periodista Lauro Jardim indicó que la artista, que en 2024 protagonizó Joker: Folie à Deux junto a Joaquin Phoenix, ya firmó un acuerdo con las autoridades de la ciudad brasileña para la realización del concierto.

De esta manera, se espera superar la presentación que la reina del pop realizó el 4 de mayo pasado y que contó con más de dos millones de asistentes y se convirtió en el mayor concierto de su extensa carrera.

Madonna en Brasil

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, afirmó que esta serie de conciertos anuales se trataría del inicio de una actividad que busca repetir cada mes de mayo hasta que finalice su mandato.

De oficializarse, el show se realizará el sábado 3 de mayo en la playas de Copacabana y se dispondrán unos 28.000 metros cuadrados de superficie para dar lugar a los fanáticos que se espera lleguen de distintas partes del mundo. Al parecer, el mega concierto Everybody On The River tendría una duración de dos horas y media y daría inicio a las 21.