ailen cova historia

Así es que,, más juntos que nunca, deciden hacer frente a las críticas por parte del "fandom" de Cami Mayan, la exnovia de Mac Allister que todavía reprueban la relación entre Cova y Mac Allister.

En medio del anuncio del embarazo de Ailén Cova y Alexis Mac Allister, Cami Mayan rompió el silencio

La palabra de la influencer Cami Mayan fue una de las más buscadas en las últimas horas debido a que su expareja, el futbolista de la Selección argentina Alexis Mac Allister, anunció que será padre por primera vez junto a su nueva novia Ailén Cova.

“Te deseamos y amamos con todo nuestro corazón”, escribieron el deportista y la modelo junto a un video en el que mostraban la reacción de cada familiar a la noticia. Emocionada al mirar el test de embarazo que había dado positivo, Cova y Mac Allister se funden en un beso claramente emocionados.

ALEXIS MAC ALLISTER Y AILÉN COVA SERÁN PADRES Con un tierno video en sus redes sociales, la pareja anunció que están esperando su primer hijo.

Tras el anuncio, el móvil de LAM fue al encuentro de Mayan quien solo se refirió a la batalla legal que sostiene con su exnovio. "Está en proceso. No hay nada nuevo, ojalá avanzara más rápido", deseó así "no sigue con esto".

En ese punto, el cronista citó las últimas declaraciones del futbolista del Liverpool quien minimizó el reclamo de su ex. "¿Por qué otra persona tiene que determinar lo que para uno tiene valor o no?", cuestionó la conductora de Luzu TV y añadió: "Lo que para mi es importante, es importante. Lo que para vos es importante, yo no te voy a juzgar".