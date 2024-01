A los 81 años, Leo Dan anunció su retiro de los escenarios: "Es el momento de cerrar este capítulo"

Magdalena Cullen: "Mi familia me acercó al folklore desde chica y no tuve que ir a buscarlo"

Según informó su productora, la despedida de Leo Dan, que es el nombre artístico de Leopoldo Dante Tevez , no se llevará a cabo en la Argentina, ya que su última gira empezará el 6 de abril y terminará el 8 de junio en Chicago, Estados Unidos, con el título El Adiós de una Leyenda. En tal sentido, el propio cantante también confirmó su retiro de los escenarios: "Fue un viaje maravilloso pero es el momento de cerrar este capítulo".

El artista inició su carrera en la discográfica CBS, debido a que allí tomó las tres primeras letras de sus nombres para desarrollar su trayectoria. "Un día fui a pedir que me tomaran una prueba y en 15 días me convertí en un éxito nacional", recordó el santiagueño, que nació el 22 de marzo de 1942.

Leo Dan joven Leo Dan. Redes sociales

Su primer gran éxito fue Celia y después le siguieron Fanny, Cómo te Extraño mi Amor y Santiago Querido. Sus allegados afirman que en su archivo hay al menos 1.500 canciones originales. Su música integró la banda de sonido de Roma, la película del cineasta mexicano Alfredo Cuarón que ganó tres premios Oscar.

En tanto, arribó a la televisión con un programa propio en 1964, llamado Bajo el Signo de Leo, en Canal 9, mientras que en 1969 se instaló en España junto a su esposa. Después, en 1970, se radicó en México, donde cosechó éxitos como Te he Prometido, Esa Pared, Toquen Mariachis Canten, Mi Última Serenata, El Radio está Tocando tu Canción, Pareces una Nena, Yo sé que no es Feliz, Con Nadie me Compares y Mary es mi Amor.

Cuando Leo Dan quiso ser gobernador de Santiago del Estero

En una pequeña incursión en la política, el cantante Leo Dan también fue candidato a gobernador de Santiago del Estero en 1995, aunque llevaba 50 años sin vivir allí y regresó después de una Intervención Federal y mostró una campaña en la que su slogan era "ya probamos con los que saben y nos fue mal, ahora probemos con los que no saben".

Sin embargo, perdió contundentemente con el ya fallecido Carlos Arturo Juárez, que fue gobernante santiagueño en cinco oportunidades.