Unión por la Patria criticó el DNU del acuerdo con el FMI: "Los que lo convaliden condenarán al pueblo argentino"

En tal sentido, recordaron el préstamo que otorgó el organismo financiero en el gobierno de Mauricio Macri: "En junio de 2018 el gobierno de Mauricio Macri, cuyo equipo económico integraban los actuales ministros de Economía, Luis Caputo y de Desregulación, Federico Sturzenegger, recibió del Fondo Monetario Internacional un préstamo político de 57.000 millones de dólares, violando su propio estatuto y superando la cuota autorizada para nuestro país".

En tanto, marcaron las normas que integran la Constitución. "La Constitución Nacional establece en su artículo 75 las facultades del Congreso. El inciso 4 de este artículo enumera la facultad de contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y en el inciso 7 la de arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación", señalaron.

"Como en la historia del endeudamiento externo que ha sufrido nuestro país esta manda constitucional se ha pasado por alto en distintas oportunidades, en el año 2021, este Congreso sancionó la Ley Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública por una mayoría de 234 votos", agregaron en esta línea.

Javier Milei firma carta de invitación al papa Francisco 11-01-24 Twitter @OPRArgentina

También, el bloque de diputados nacionales encabezado por Germán Martínez mencionó que "el artículo 2 de la mencionada Ley establece que 'todo programa de financia-miento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Inter-nacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente'".

En esta línea, rememoraron la intervención del Congreso en un acuerdo con el FMI: "Fue por esa norma que sigue vigente, que en marzo de 2022 (tres años atrás), el acuerdo enviado por el Poder Ejecutivo debió pasar por el Congreso Nacional. El presidente lo sabe porque siendo diputado votó en contra".

Asimismo, se refirieron al discurso de Milei durante la última apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. "Javier Milei anunció en la apertura de sesiones ordinarias que 'dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina', el mismo sería enviado al Congreso, esperando que ambas cámaras adoptaran la misma postura que tuvieron con todos los demás, 'que es acompañar desde sus bancas, apoyando al Gobierno'", expresaron.

"Hace tan sólo tres días pudimos leer en una columna con su firma que el nuevo acuerdo con el FMI no implicaba nueva deuda y que los desembolsos -fondos frescos los llamó su ministro de economía- servirían para fortalecer el balance del Banco Central, al que había prometido cerrar pero ahora usa como pretexto para conseguir las divisas que le permitan mantener pisado el precio del dólar y evitar que se dispare una brecha cambiaria que termine con la ficción de la inflación a la baja", añadieron.

En este marco, advirtieron que "la utilización de un Decreto de Necesidad y Urgencia por parte de Javier Milei para convalidar un nuevo acuerdo con el FMI, viola la ley y las normas constitucionales ¿Por qué no da a conocer las condiciones? ¿Qué prometió a cambio de 'fondos frescos'? ¿Por qué el ministro Caputo afirma que esto no pasó nunca en Argentina cuando hace apenas siete años negó la posibilidad de pedirle un préstamos al organismo y dos meses después Macri anunció que recibiría el préstamos más grande de la historia?"

En tanto, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria criticó el contenido del DNU que firmó Milei: "EI DNU 179/25 firmado por el Presidente y todo el gabinete de Ministros, no da cuenta de un mínimo de condiciones contenidas en el presunto acuerdo. No especifica el monto, no aclara el destino de los fondos, la tasa de interés, ni prevé una excepción de financiamiento de fuga de capitales".

"En este sentido y teniendo en cuenta que el actual equipo económico es el mismo que firmó el acuerdo político durante el macrismo-cuyas consecuencias son harto conocidas por todos es que advertimos que estamos frente a un cheque en blanco que deriva 'en un futuro paga Dios'", agregaron.

"Queremos recalcar que contraer esta nueva deuda sin una ley expresa del Congreso Nacional torna a la misma ilegal e ilegítima. Quienes convaliden este mecanismo condenarán al pueblo argentino a más ajuste, hambre y represión. Estarán violando la Constitución Argentina y des-conociendo las leyes vigentes y la soberanía. Se convertirán en infames traidores a la patria, y no sólo tendrán consecuencias penales sino también civiles", concluyeron.

Comunicado Unión por la Patria DNU FMI Javier Milei El comunicado del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria. X (@Diputados_UxP)

Diputados de Unión por la Patria denunciaron a Javier Milei por el DNU del acuerdo con el FMI

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria denunció al presidente Javier Milei luego de que el Gobierno anunciara que emitirá un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por los presuntos delitos de "violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad". Además, marcaron que se produjo una "usurpación de funciones que competen a otros poderes".

En la denuncia, diputados de Unión por la Patria advirtieron que Milei violó la Constitución, que señala que los endeudamientos con organismos internacionales deben ser aprobados por el Congreso.

En ese sentido, cargaron contra el FMI por su visión sobre la Constitución: "Es insólito que el Fondo Monetario Internacional pretende convertirse en intérprete del texto de la Constitución Nacional Argentina, incurriendo, por lo visto, en groseros errores y omisiones que llevan a la descalificación de la afirmación aquí reseñada".

"El decreto de necesidad y urgencia en preparación no se corresponde con las previsiones de la Constitución Nacional. Es más, estando en funcionamiento el Congreso y no habiéndose remitido ningún proyecto de ley, mal puede decirse que esté satisfecha la situación de excepción e imposibilidad de seguir el tratamiento de leyes, porque el Poder Legislativo está en pleno funcionamiento", aseveraron en esta línea.

La denuncia fue firmada por los diputados Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio César Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz y Brenda Vargas Matyi, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.