Un senador radical defendió su voto en la sesión del Senado y cargó contra Javier Milei

“Un presidente no puede retuitear mensajes que llaman a bombardear el Congreso y matar a diputados y senadores. Eso es un atentado simbólico contra la democracia”, denunció, y agregó: “Me gustaría ver a algún fiscal actuar de oficio”.

Acerca de la validez o no de la sesión, Blanco afirmó en una entrevista con Radio Rivadavia que "fue absolutamente válida, estaba autorizada por el reglamento interno. Si el Presidente decide vetar la ley, reconoce implícitamente su validez”.

javier-milei-latam Pablo Blanco cuestionó a Javier Milei y pidió que respete lo votado en el Congreso.

En ese sentido, también desestimó los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien consideró “inconstitucional” el funcionamiento del Senado: “Le pediría a la ministra que se tome cinco minutos para leer el reglamento del Senado. Se sorprendería”.

Retomando sus críticas a Javier Milei, el legislador radical entiende que el Presidente puede tener derecho a disentir con lo que se aprueba el Congreso, pero no debe faltar el respeto: “Puede no estar de acuerdo con lo que se vota, pero no puede llamar ‘ratas’ o ‘basura’ a los legisladores. A mí me enseñaron que la forma también importa”.

Finalmente, Blanco ratificó su defensa del rol del Congreso como contrapeso institucional y sostuvo que “la recomposición a los jubilados es un acto de justicia, no de demagogia”.

Pablo Blanco: "Debo haber estado loco para haber acompañado a Bullrich a candidata a presidente"

El senador radical Pablo Blanco cruzó a Patricia Bullrich luego de que le pida públicamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel que levante la sesión en el Senado, donde se debate el aumento a jubilados y la Ley de Discapacidad, entre otros temas.

En diálogo con Lautaro Maislin, el fueguino recordó: "Yo trabajé mucho para que Patricia Bullrich sea presidente de la nación. La otra Patricia Bullrich".

"Que la que la ministra de Seguridad de la Nación diga que, porque funciona el Congreso de la Nación dentro de lo que establece la normativa, estamos haciendo un golpe institucional... Realmente a esta altura de mi vida no sé, realmente debo estar loco para haberlo acompañado", se lamentó el legislador.

Embed - PABLO BLANCO: “Debo haber estado LOCO para haber ACOMPAÑADO a BULLRICH"

Luego, calificó como "una barbaridad lo que la ministra está diciendo". "Yo acompañé una Patricia Bullrich que creía en las opiniones distintos, en la diferencia de poder, en el respeto de los poderes independientes", relató al tiempo que la diferenció con la actual postura de la funcionaria: "Ahora resulta ser que me la pintaron de tal manera de violeta que dice cualquier cosa".

"Realmente estoy azorado que una ministra de la Nación diga que porque funciona el Parlamento tratando leyes es un golpe institucional", continuó señalando con asombro.