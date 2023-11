Tras el debate vicepresidencial, Rossi marcó que Villarruel estuvo "más exaltada, violenta y agresiva"

En diálogo con Radio Splendid, el compañero de fórmula de Sergio Massa marcó que la diputada nacional no profundizó sobre distintos temas. "Tanto las cosas polémicas como otras que no son tanto, no las pudo explicar con profundidad", expresó y agregó que "fueron todas cosas que ella no pudo explicar adecuadamente".

En tal sentido, el jefe de Gabinete ejemplificó con preguntas que le realizó: "Yo le consulté sobre Thatcher y Mondino y la cuestión Malvinas y ella no respondió, como muchos temas, solo habló de cosas comunes. No escuchaba".

Luego, comparó el primer debate vicepresidencial con el de este miércoles. "Noté que estaba más exaltada, violenta y agresiva. Yo en el primer debate la interpelé diciéndole que no le creo respecto a su visita a los genocidas, pero esta vez el debate del pasado lo trajo ella", aseveró. También señaló que "el debate dejó muchas cosas para aquel que lo quiera ver de manera imparcial".

Asimismo, Rossi cuestionó las ideas de La Libertad Avanza. "No tienen propuestas que puedan mostrar porque, por ejemplo, quieren privatizar YPF para apropiarse de los recursos de Vaca Muerta, pero intentan acomodar las cosas para que no se sepan sus verdaderas intenciones. Es una expresión política que tiene todo lo de la ultraderecha, violencia y desacuerdo con todos los derechos", aseveró.