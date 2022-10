Tolosa Paz aseguró que "la unidad no se va a romper" de cara al 2023

La flamante ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se refirió a las elecciones presidenciales del 2023 y consideró que “la unidad del Frente de Todos no se va a romper de cara al 2023. La fuerza será competitiva”. Por otra parte, aseguró que el trabajo de los argentinos será una cuestión a resolver.

“En estos 14 meses tenemos que resolver los problemas que tiene la Argentina: el primero tiene que ver con la inflación y cómo golpea a los que no tienen trabajo. Dije que el acuerdo de precios y salarios es necesario para poder acomodar la vida de los que tienen trabajo y de los que no los tienen”, expresó la funcionaria.

Señaló que lo “peor” que puede pasar es no poder cumplir con las expectativas de los que depositaron su confianza en el Frente de Todos. Definió que su preocupación tiene que ver con el futuro y no precisamente en cómo llegue la fuerza.

Por otra parte, indicó que las nuevas implementaciones del dólar “le están haciendo bien a Argentina” aunque a “algunos les guste más o menos”. Agregó que el ministro de Economía está tomando las decisiones en base a lo que dicen los actores.

“Se sienta con el sector de alimentos, los de la producción primaria, y les da un dólar que hace un año era impensado. Ellos superan la meta y el objetivo. Eso da cuenta que estamos en otra etapa. El acuerdo de precios y salarios hace un año no se podía lograr, el exministro no tenía el apoyo político para hacer este tipo de acuerdos, Massa lo tiene”, opinó en Télam.

Por último, aseguró que no tiene vínculo diario con la vicepresidenta: "Me siento con el apoyo de Máximo Kirchner, de Sergio Massa y de Alberto. No hablé con Cristina. Sabe que mi teléfono está abierto y entiendo que tanto los silencios como las palabras sirven para ubicarnos en tiempo y espacio".