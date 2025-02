Show de Milo J suspendido: el Gobierno lo definió como un "acto político" y advirtió que "nadie tiene privilegios"

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, explicó los motivos por los cuales se presentó una medida cautelar para prohibir el desarrollo del evento en el predio de la Ex Esma.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona , explicó los motivos de la cancelación del show que el cantante Milo J debía ofrecer este miércoles en el predio de la Ex Esma , al que calificó como un "acto político" , y advirtió que "ya nadie tiene privilegios" .

"Hemos presentado una medida cautelar para suspender el recital que se iba a realizar hoy en el Museo de la Memoria por no tener la autorización y las medidas de seguridad correspondientes ", argumentó el funcionario del gobierno de La Libertad Avanza.

"Se trata de un espacio que depende del Estado Nacional y ya nadie tiene privilegios para realizar este tipo de actos políticos al margen de la ley", añadió Cúneo Libarona.

El cantante Milo J afirmó que el Gobierno suspendió su show gratuito en el predio de la ex ESMA y enfatizó que "volaron a la mierda" el escenario, que ya se encontraba preparado para que se lleve adelante el concierto.

En un video que publicó en su cuenta de la red social Instagram, Milo J cuestionó al Gobierno luego de que se suspendiera una presentación de su disco 166 tras un pedido del Gobierno: "La pre escucha se iba a dar en la ex ESMA. Teníamos todo el escenario preparado para ustedes. Nos lo volaron a la mierda. Supongo que juntar 20 mil personas en un espacio de memoria al Gobierno no le gusta".

"Nos suspendieron el evento. No cobré entrada, lo quise hacer gratis. No sé qué otra excusa tiene el Presidente para cortarnos estas cuestiones. Supongo que no le gusta la música de ahora", enfatizó en esta línea. Estaba previsto que el show empiece a las 19:30 pero finalmente se suspendió tras una presentación judicial de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Alberto Baños.

Por último, advirtió a sus seguidores que aguardaban ingresar al lugar: "A los que están afuera les pido que se vayan porque si quieren entrar, la Policía los va a reprimir y va a ser un quilombo muy grande".