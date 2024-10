Seguí el debate sobre el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Live Blog Post

Rodrigo De Loredo: "No hay una sola propuesta del Gobierno vinculada a las reformas que la universidad; lo único que estamos discutiendo es el ajuste"

El jefe de bloque de la Unión Cívica Radical destacó: "Somos reformistas y no le tenemos miedo al cambio. Pero para el Gobierno no hay plata pero no hay reformas. Ajusta la economía y ajusta el debate".

"No hay una sola propuesta del Gobierno vinculada a las reformas que la universidad necesita para mejorar lo que ya funciona mucho mejor que el resto del Estado. Lo único que estamos discutiendo es el tamaño del ajuste", subrayó.

"¿Por qué han escogido arteramente que el ajuste del conglomerado universitario sea superior al del resto del sector público? Esta decisión esconde una voluntad política de entender que no quieren sostener un sistema público, universal y gratuito", añadió.

Si bien afirmó que "este bloque ha demostrado que está dispuesto a cooperar", destacó que su bancada "va a insistir con esta ley que procura defender uno de los pilares todavía en pie que hace a la movilidad ascendente en la Argentina".