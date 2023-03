Se conocen los fundamentos del fallo contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad

Según anticiparon desde las defensas y la fiscalía, el veredicto del TOF 2, que juzgó y condenó a la vicepresidenta y otros imputados, será apelado, ante lo cual no quedará firme mientras transite esa etapa de revisión, que podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, sin plazos para resolver.

Tras la lectura del veredicto, la titular del Senado y dos veces presidenta consideró que su condena forma parte de un proceso que ya "no es ni lawfare ni Partido Judicial" sino "un Estado paralelo y mafia judicial".

"No voy a ser candidata a nada. Ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo. Como me volví el 10 de diciembre de 2015, a mi casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero (Néstor Kirchner)", enfatizó la expresidenta en aquella oportunidad.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández consideró la semana pasada ante la Asamblea Legislativa que la vicepresidenta recibió una condena "en un juicio simulado en el que no se cuidaron las formas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política", en referencia a la causa Vialidad.

Vigilia en apoyo a Cristina Kirchner

La agrupación política La Cámpora de la ciudad de Buenos Aires realizaba en la noche de este jueves una vigilia en la plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, en apoyo a la expresidenta.

Tras concurrir a la movilización por el Día de la Mujer Trabajadora en el centro porteño, los militantes se acercaron con carteles que rezaban "Las pibas siempre vamos a estar. Feminismo con Cristina".

Bajo el lema "la proscripción al carajo", la agrupación encabeza junto con otras organizaciones kirchneristas esta actividad que comenzó a las 21 y se extendía hasta la medianoche, con la presencia de las legisladoras porteñas del Frente de Todos, María Bielli y Lucía Cámpora, entre otros.

Desde el plano político, las agrupaciones kirchneristas motorizan la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, por lo que además organizan para este sábado 11 un multitudinario acto en Avellaneda.

Mientras que la expresidenta asistirá este viernes 10 a la sede de la Universidad Nacional de Río Negro, en Viedma a recibir el doctorado honoris causa y brindará una ponencia que lleva por título "¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política".