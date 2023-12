Ruckauf advirtió que Milei será "un presidente sin parlamento

El ex vicepresidente criticó las medidas anunciadas por el presidente electo de La Libertad Avanza. Además, estimó que el Congreso no aprobará la ley ómnibus.

El ex vicepresidente y exgobernador bonaerense, Carlos Ruckauf , rechazó las medidas económicas que anunció el presidente electo Javier Milei y adelantó que la ley ómnibus que impulsa La Libertad Avanza no será aprobada en el Congreso.

En diálogo con El Diario Ruckauf manifestó que Milei será "un presidente sin parlamento" que no cuenta con los legisladores necesarios ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado por lo que no va a poder aprobar el paquete de leyes que anunció para el 11 de diciembre.

"Me parece que no sale. Una ley ómnibus tiene que girar por 8 o 9 comisiones, eso lleva muchos meses. No hay posibilidad de que salga por extraordinarias", expresó el ex vicepresidente.

Acto seguido, Ruckauf criticó las medidas económicas que anunció Milei tras ganar el balotaje y manifestó que un presidente "debe utilizar un bisturí y no una motosierra" como prometió el economista libertario.

"El Estado tiene tumores que hay que extirpar que están vinculados a los que no trabajan, no a los que trabajan. En el Estado hay mucha gente que hace cosas y las hace bien", sostuvo el exgobernador bonaerense y puso como ejemplo el Conicet "donde hay investigadores de alto nivel que trabajan para nuestra patria".

Luego indicó que Aerolíneas Argentinas e YPF no se pueden privatizar sin ley aprobada por el Congreso. "No creo que Milei saque una ley que sea apoyada por la oposición", expresó.

Para Ruckauf YPF debe seguir siendo estatal y debe estar "manejada por gente eficiente para explotar los recursos naturales que tiene argentina y los negocie bien con el mundo".

"Esta gestión ha hecho un trabajo muy importante con las Offshore descubriendo petróleo en la cuenca marítima argentina. Además tenemos una reserva muy importante en materia de gas. Hay que hacer acuerdos con los privados para hacer los gasoductos y la planta de gas licuado pero no creo que hoy YPF deba ser privatizada. Una YPF bien conducida es fundamental para el país", manifestó.