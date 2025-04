Ricardo Caruso Lombardi propuso construir una cárcel en el Río de la Plata: "No jodés a nadie"

En tal sentido, argumentó la iniciativa. "Estás a 500 metros de la playa, no jodés a nadie y hacés un camino para que la gente pueda ir a visitar a sus familiares. De esa forma se construye un penal de máxima de seguridad. Los presos van a hacer su vida ahí adentro, no molestan a nadie. Es un lugar que no se usa para nada y armarlo ahí sería perfecto", expresó.

En tanto, ejemplificó con las situaciones en otros países: "Hay gente que lo va a tomar para la risa. Pero en Alemania, Brasil y Colombia existen las cárceles que están en el agua y no son flotantes. La base está hecha de cemento y como tiene que ser. Es una buena salida para la Capital Federal. Acá no hay lugar. No hay que reírse de eso y hay que buscar el lugar".

Ricardo Caruso Lombardi El entrenador y candidato a legislador porteño por el MID, Ricardo Caruso Lombardi.

"La gente no quiere tener una cárcel alrededor de su casa, como ocurre en Villa Devoto, pero tampoco se puede tener a los presos en una comisaría con capacidad para 10 y hay 50, porque después se te escapan 20", añadió en esta línea.

Por otro lado, Caruso Lombardi propuso que se prohíba la circulación de más de una persona en las motos: "No puedo creer que los motochorros hagan los desastres que hacen y no los paran. Para mí, no pueden ir más dos en una moto. No me vengas con chaleco, con número".

"Si ves a dos en moto que deje la moto, que se vaya y en 30 días la venís a buscar. La mayoría de esas son robadas. Si sabes que si van dos, uno se baja y te roba. Y si te dicen tengo novia no puedo ir solo, bueno comprale una moto a tu pareja", marcó el candidato a legislador porteño por el MID.

Ricardo Caruso Lombardi sobre las elecciones en la Ciudad: "Vamos a ser la sorpresa del campeonato"

El entrenador y candidato a legislador porteño por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Ricardo Caruso Lombardi, se mostró confiado de cara a las elecciones que se desarrollarán el 18 de mayo y afirmó que será "la sorpresa del campeonato".

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Caruso Lombardi se refirió a los otros postulantes que formarán parte de la elección en la Ciudad y se plantó: "Respeto a todos los candidatos, pero no le tengo miedo a ninguno. Como no les tuve miedo a River y Boca jugando en su cancha, con equipos chicos, menos le voy a tener miedo a un candidato. No hay chance".

En tal sentido, expuso su expectativa: "Vamos a ser la sorpresa del campeonato. Yo no soy político, soy un tipo súper normal que piensa a favor del pueblo". Además, marcó que no pretende "vivir del Estado".

En tanto, reveló de qué manera aceptó presentarse como candidato por el MID, cuyo principal referente es el diputado nacional Oscar Zago. "Él me vino a buscar. Siempre tuve propuestas, pero no serias. Todo en el aire. Oscar, cuando me vino a hablar, le dije 'bueno, esperá, vamos a ver'. Me dijo que evaluaba una alianza y si no la hacía, quería que fuera candidato suyo", expresó.