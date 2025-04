Ricardo Caruso Lombardi sobre las elecciones en la Ciudad: "Vamos a ser la sorpresa del campeonato"

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Caruso Lombardi se refirió a los otros postulantes que formarán parte de la elección en la Ciudad y se plantó: "Respeto a todos los candidatos, pero no le tengo miedo a ninguno. Como no les tuve miedo a River y Boca jugando en su cancha, con equipos chicos, menos le voy a tener miedo a un candidato. No hay chance".

En tal sentido, expuso su expectativa: "Vamos a ser la sorpresa del campeonato. Yo no soy político, soy un tipo súper normal que piensa a favor del pueblo". Además, marcó que no pretende "vivir del Estado".

En tanto, reveló de qué manera aceptó presentarse como candidato por el MID, cuyo principal referente es el diputado nacional Oscar Zago. "Él me vino a buscar. Siempre tuve propuestas, pero no serias. Todo en el aire. Oscar, cuando me vino a hablar, le dije 'bueno, esperá, vamos a ver'. Me dijo que evaluaba una alianza y si no la hacía, quería que fuera candidato suyo", expresó.

Legislatura porteña Ricardo Caruso Lombardi buscará ocupar una banca en la Legislatura porteña.

"Él vio que la gente se me arrimaba, que me saludaba, que tengo imagen positiva, y eso es lo que tengo que mantener. Porque si después que empiezo como legislador, me toca entrar, ya me empieza a mirar la gente mal, es porque hago todo mal. Esto es así, es simple, no es tan difícil", agregó Caruso Lombardi en esta línea.

Por otro lado, manifestó cuáles serán los primeros proyectos que presentará en la Legislatura porteña en caso de ser electo: "El primero es el de los clubes con los colegios. A los primeros que 'ataco' son a los pibes. Porque los pibes son el futuro que nosotros necesitamos. A mí no me sirve cuando están arruinados o tirados en la calle, drogados o borrachos o todo el día. Es fundamental para el progreso".

También, hizo alusión a la población de la tercera edad: "Después 'atacaría' por el lado de los abuelos y abuelas porque les queda lo último en su vida. La vida son escalones".