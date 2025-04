Ricardo Caruso Lombardi advirtió que en la política "llenan todo de amigos que no hacen un pomo"

En diálogo con Radio Splendid, Caruso Lombardi apuntó hacia el nivel de inseguridad en el territorio porteño, de cara a las elecciones que se realizarán el 18 de mayo. "La seguridad es el problema número uno. No se puede ir a Palermo y sentarse en la vereda , no se puede dejar nada arriba de la mesa porque te roban, dejás el auto estacionado y te tenés que cuidar porque están con los inhibidores", marcó.

En tanto, señaló que si ocupa un asiento en la Legislatura porteña, presentará un proyecto para que no puedan circular dos personas en una moto y para incrementar la fiscalización debido a que "las motos hoy son el peligro constante". No obstante, advirtió: "Es difícil que te aprueben las leyes, pero tenés que proponerlas, porque hoy los chicos ya no pueden jugar a la pelota en la puerta de sus casas".

"Creo que puedo aportar a la política muchas cosas que aprendí en la vida. Yo viví en la calle, vendí, anduve por La Boca, Soldati, Chacarita, Urquiza", añadió el entrenador de 63 años.

Caruso - zago Ricardo Caruso Lombardi será candidato por el MID.

La candidatura de Ricardo Caruso Lombardi como candidato a legislador porteño

Oscar Zago, diputado y presidente del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) en la Cámara baja, rompió su reciente alianza electoral con el PRO y presentó a Ricardo Caruso Lombardi como candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires.

Por medio de un video publicado en su cuenta de X, reveló que el extravagante DT será quien encabezará la lista de su partido de cara a los comicios del 18 de mayo. "Para nosotros es un orgullo estar en la casa del MID presentando a nuestro candidato que va a confrontar con distintos candidatos de la Ciudad de Buenos Aires", señaló el diputado.

Por su parte, el flamante candidato a legislador porteño, ya alejado de las canchas de fútbol, explicó que "para mí es algo nuevo, pero muchas cosas pasaron en mi vida y noté que tenía que hacer un cambio en algunas cosas que son positivas para la gente".

"Viendo el lado positivo que veo en la calle, muchas veces con gente que voy hablando, me dio esa sensación que no la sentía hace mucho tiempo. Me incliné para eso, Oscar me habló, me dijo que vaya para adelante y me la juegue. Me parece que es un buen momento para intentar pegar un salto y poder ayudar a la gente, que es lo que más me interesa", manifestó Caruso Lombardi.