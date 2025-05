Ramiro Marra pidió dejar de lado mínimas diferencias políticas y consolidar la batalla cultural

El candidato a legislador de la UCeDé compartió un mensaje previo a que se conozcan los primeros resultados en el que llamó a "construir en las similitudes y no en base a las diferencias".

A través de un video en las redes sociales, expresó: "He tomado la decisión de dar este mensaje previo a conocer los resultados electorales. Para que nadie piense que estoy haciendo especulación política-partidaria ".

Asimismo aseguró que "este mensaje esta centrado a hablarle a todos los que quieren una Argentina más próspera" y remarcó que "durante esta campaña he tomado la decisión de no agredir ni confrontar con los que piensan igual o similar a mi". "Creo que hay que construir en las similitudes y no en base a las diferencias", añadió en ese sentido.

"Porque del otro lado está el kirchnerismo, la izquierda, quienes son los que destruyeron a la Argentina en las últimas décadas", apuntó.

En ese punto, llamó a "todos los libertarios, liberales, republicanos y a todos los que nos apoyan para consolidar la batalla cultural, dejando de lado toda diferencia político-partidaria".

"Y que no haya lugar para los corruptos, los delincuentes y los que quieren impedir el desarrollo de esta gran nación. Llamo a la madurez política", indicó.

Embed Gracias a todos los que votaron



Llegó la hora de madurar políticamente. Hay que dejar de profundizar las pequeñas diferencias y construir sobre las similitudes de cara a 2027. El Kirchnerismo es la peor desgracia que sufrió Argentina. No pueden tener ni una oportunidad más. pic.twitter.com/butrtShk9F — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) May 18, 2025

Marra se diferenció de La Libertad Avanza por la fake news sobre Lospennato: "Totalmente distinto de lo que hice yo"

Ramiro Marra se diferenció de La Libertad Avanza (LLA) y aseguró que la maniobra de difundir un video falso contra el PRO es "totalmente distinta" de lo que él hizo durante la campaña, porque entendió que "desde las agresiones no se logran los acuerdos".

Marra votó este domingo alrededor de las 10 en la escuela Santa María de los Ángeles, en el barrio de Coghlan. En rueda de prensa, adelantó que esperará los resultados "en la oficina o en mi casa" y no en un búnker, porque es un gasto "totalmente innecesario".

Consultado por las declaraciones de Mauricio Macri, quien criticó a LLA por lo que consideró una campaña "muy agresiva", el candidato se distanció de su ex partido político y señaló que "la realidad de lo que está pasando en la campaña es totalmente distinto de lo que hice yo".