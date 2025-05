Marra se diferenció de La Libertad Avanza por la fake news sobre Lospennato: "Totalmente distinto de lo que hice yo"

El candidato por la UCeDé votó en la escuela Santa María de los Ángeles, donde se refirió al video que difundieron los influencers libertarios contra el PRO y tomó distancia de la táctica de su ex partido político: "No agredí, no confronté con los que piensan similar a mí porque son fundamentales los acuerdos".