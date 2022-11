Potenciar Trabajo: piden la suspensión del plan y el reempadronamiento

Tras la investigación por irregularidades de los beneficiarios en el plan Potenciar Trabajo, el fiscal federal Guillermo Marijuán presentó una denuncia penal en Comodoro Py donde pidió la suspensión del programa y el reempadronamiento a los beneficiarios . Por el caso, varios fueron dados de baja, luego de que se determinara que no cumplían con los requisitos.

Luego de que se conociera que beneficiarios adquirieron dólares, se realizó una auditoría conjunta sobre el programa y en dicho análisis, también surgió que al menos 2800 personas fallecidos siguen cobrando la asistencia social. En este contexto, la justicia solicitó más información y no se descartan más bajas.

Le investigación por parte del fiscal se llevó a cabo luego de que Infobae revelara la existencia de beneficiarios de ese plan social que compraron dólares para ahorro y presentaron declaraciones de bienes personales.

La denuncia es por el delito de defraudación contra la administración pública cometido. En la misma presentación, el fiscal pidió que una vez que sea impulsada la investigación penal se suspendan los beneficios del plan para las personas identificadas por cometer las irregularidades, según detalló Infobae.

Irregularidades en el programa Potenciar Trabajo

El Ministerio de Desarrollo Social, la Justicia y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmaron que realizan una auditoría conjunta sobre el plan luego de que se conociera que beneficiarios adquirieron dólares.

En este contexto, la Justicia pidió más información y no se descartan más bajas.

Emilio Pérsico, funcionario de Desarrollo Social y Líder del Movimiento Evita confirmó que dieron de baja a “200 compañeros más de lo que nos planteaba la AFIP” por irregularidades.

“Una serie de compañeros no pueden comprar dólares, lo que tiene que hacer el banco es solicitar a la AFIP el cruce y no te tiene que vender los dólares. Ahí hubo un error y hay que averiguar qué es. Hubo un error que no cruzaron los datos”, explicó en diálogo con Radio Mitre.

Por su parte, Victoria Tolosa Paz ratificó la decisión del Gobierno de que no se podrán incorporar más planes Potenciar Trabajo. “Los decretos se cumplen”, dijo horas atrás acerca de la decisión del Ejecutivo de prohibir la inclusión de nuevos beneficiarios al programa y consideró que “hubo una mala interpretación del espíritu del decreto”.

También anunció que se procederá a una validación de identidad de todos los beneficiarios de planes sociales para tener una mayor “transparencia en el destino de los fondos y evitar distorsiones de una política muy importante como ha sido el Potenciar Trabajo”.