Paritaria: Camioneros acordó aumento de 5,5% trimestral y un bono de $600 mil en cuotas

El gremio que lidera Hugo Moyano llegó a un entendimiento con la cámara empresarial, en base al lineamiento del Gobierno de no superar la inflación.

El pedido inicial del gremio había sido de un incremento del 15% , aunque las negociaciones con las cámaras empresariales se habían estancado, la Secretaría de Trabajo dictó conciliación obligatoria y este lunes las partes llegaron a un entendimiento en 5,5%. Siempre en línea con las pautas marcadas por el Gobierno: no superar la inflación .

La cifra final se debe al impacto descendente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos meses: septiembre (3,5%), octubre (2,7%) y noviembre (2,4%). Por lo pronto, el dígito de diciembre se conocerá el martes 14 del corriente.

El acuerdo, que todavía resta ser homologado por el Gobierno, tendría tres subas de los sueldos de los trabajadores: 2,2% con los haberes de diciembre, 1,8% en enero y 1,5% en febrero. Además, estará el plus anual, que en 2025 será de cuatro cuotas en lugar de las tres habituales.

Cuál fue el acuerdo firmado por Camioneros que no homologó el Gobierno

Camioneros y las empresas del rubro habían concretado una negociación que estableció el incremento de los salarios del 8% trimestral (3% en diciembre, 2,5% en enero y 2,5% en febrero). Argumentan que dicha cifra atenta contra las proyecciones de inflación.

La directiva del ministro de Economía, Luis Caputo, según consignó la información de Ámbito, es la de no homologar acuerdos paritarios que superen el 1% mensual en 2025.

El martes 17 de diciembre se llevó a cabo una reunión paritaria en la Secretaría de Trabajo, de la cual Carlos Taboada, secretario adjunto de la Federación, se retiró disconforme. "El ofrecimiento sigue siendo irrisorio. Estamos esperando no sé qué, no sé si el llamado de Pekerman o de quién, pero no llegamos a ningún tipo de acuerdo", manifestó.