CGT: Octavio Argüello fue designado en el triunvirato, en reemplazo de Pablo Moyano

La determinación de Hugo Moyano se ampara en la necesidad de ratificar la presencia de Camioneros dentro del consejo directivo de la CGT. Luego de ser titular de la misma entre 2004 y 2016, el dirigente de 80 años designó al encargado de la regional de Tres de Febrero.

A fines de noviembre, a través de una escueta nota, Pablo Moyano comunicó su decisión: "Me dirijo a ustedes ya que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Co-Secretario General de la Confederación General de Trabajo, al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada 'mesa chica'".

El anuncio de la CGT en redes sociales