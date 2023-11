Organizaciones sociales se movilizarán bajo el lema "Massa presidente"

Autoridades del Conicet expresaron su apoyo a Massa: "Anulando el Estado no se logrará un mejor país"

Según consignaron, confirmaron su participación en la "jornada nacional Massa Presidente" dirigentes del Movimiento Evita, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y del Movimiento Somos Barrios de Pie, entre otras organizaciones.

"Se viene el último tramo de la campaña y, como definió nuestro Consejo Federal, salimos a las calles de todo el país para profundizar la campaña. Este fin de semana lo haremos barrio por barrio en todo el país, junto con los compañeros y compañeras de Somos/Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa" (CCC), dijo Gildo Onorato, referente nacional del Movimiento Evita.

movimiento evita Twitter @MovimientoEvita

En ese sentido, anticipó que la idea es "profundizar la presencia militante en cada barrio del país y expresarle a nuestra sociedad que hay un país mejor al que tenemos, pero para lograrlo no es necesario un salto al vacío, como propone Milei".

"Le vamos a explicar a los vecinos y a decir no la venta libre de armas, porque hay demasiada violencia y odio en nuestra sociedad. El camino tiene que ser la paz y el dialogo, le vamos a decir no a la venta de órganos, no podemos dejar la salud en manos de la ley de la selva, donde el más fuerte se salve y los humildes se mueran", remarcó.

La jornada nacional militante "Massa Presidente" se desarrollará desde las 9 en las localidades de Laferrere, partido de La Matanza; en Villa Libertador en la provincia de Córdoba; Comandante Fontana, de Formosa; Juan José Castelli, en Chaco; Villa Aguirre de Tandil; en Villa Mercedes de San Luis; Santa Fe capital y en Quilmes, Florencio Varela, Moreno, Berazategui y San Martín, entre otros distritos de la provincia de Buenos Aires.

En tanto que en la ciudad de Buenos Aires, se realizarán acciones de campaña en La Boca, Barracas, Lugano y Villa Soldati, entre otros puntos.

"En todos los lugares vamos a instalar mesas de discusión, haremos caminatas puerta a puerta de los vecinos, radios abiertas, con volanteadas explicativas de las propuestas de Unión por la Patria" (UxP), subrayó Onorato.

En ese sentido, el dirigente peronista consideró como "fundamental la participación ciudadana en esta hora decisiva, porque nuestra sociedad tiene gran conciencia democrática".

"Eso lo vemos en la expresión diaria de artistas, que le dicen no a Milei, de dirigentes políticos opositores como (Juan Manuel) Urtubey o el Partido Socialista, y sectores de la izquierda, como muchos sectores el radicalismo comprometidos con los consensos democráticos Tenemos una gran oportunidad histórica de finalizar con la grieta e ir hacia un Gobierno que logre el reencuentro de los argentinos y argentinas", subrayó.

Qué pasa si Javier Milei no se presenta debate de cara al balotaje

El candidato presidencial de la Libertad Avanza le solicitó a la Cámara Nacional Electoral cambiar las reglas del mismo a menos de 48 horas de su realización y su presencia se llenó de interrogantes. El detalle de lo que dice el reglamento.

La Libertad Avanza pidió cambiar las reglas del debate presidencial a dos días

A menos de 48 horas del debate presidencial, La Libertad Avanza pidió a los organizadores cambiar las reglas establecidas. A través de su apoderado, Santiago Caputo, el partido libertario solicitó que su candidato, Javier Milei, pueda subir al estrado con papeles y se le permita leer, algo que ya se había consensuado no hacer.

"Las reglas fueron consentidas y aceptadas por los representantes legales de ambos candidatos y puestas en conocimiento de los medios de información pública", indicó Juan Manuel Olmos, apoderado de Unión por la Patria, en su respuesta a la Cámara Nacional Electoral.

"No resultaría transparente de cara a la ciudadanía que alguna de las partes pretenda reinterpretar las reglas establecidas y publicadas que regirán el desarrollo del mismo", añadió Olmos en el comunicado.

En las reuniones que tuvieron los representantes de ambas fuerzas políticas se determinó, y todos estuvieron de acuerdo, que no iba a haber papeles, que no se iba a poder leer y que los candidatos iban a tener que hablar espontáneamente. Sin embargo, desde La Libertad Avanza insistieron en cambiar las reglas.

"Esto viola la lógica de un debate. La lectura no tiene nada que ver con un debate. Fue el único tema en el que no se pudieron de acuerdo los equipos de campaña, y tuvieron que decidir los jueces de la Cámara Electoral", sostuvo el periodista Pablo Duggan en, diálogo con Lautaro Maislin y Daniela Gian en Fuera de Agenda.

"No presentarse al debate es violar la ley. Un candidato que viola la ley lo que está haciendo es anticipar lo que también va a hacer si es que gana las elecciones, que es violar la ley. Y eso es muy grave. Dudo muchísimo que alguien que no se anime a debatir sea considerado por la ciudadanía como alguien apto para conducir un país. Esta puede ser la antesala de una bajada del debate. Es un escándalo de proporciones", agregó Duggan.