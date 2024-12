Octavio Argüello: "Cristina no invitó a la CGT a su acto de asunción del PJ"

Argüello se distanció de Moyano hijo: "No creo que sean tibios, lo que sucede es que c uando hay una conducción llevada por tres sectores, hay que coordinar , hay muchas incertidumbres y pocas respuestas", dijo. "Estar en una negociaciacion, no es sinónimo de claudicar".

Consultado por Bercovich acerca de la resistencia que puso el Gobierno para firmar el acuerdo paritario que Camioneros habia logrado con las cámaras empresariales, dijo "Es todo lbre menos los sueldos, para un gobierno como este. Aumentaron los servicios 400% y te discuten un punto de salario". Y explicó "Ellos plantean que la inflación es de 2, 3 y mas que eso no van a firmar. Nosotros planetamos que venimos con una perdida muy grande. Si las partes se ponen de acuerdo, los empresarios no nos van a dar nada que nos corresponda. Pero el gobierno dice que no".

"No hay clima para hacer un paro general", dijo mas tarde Argüello, ante la consulta de Bercovich. Y agregó: "Hicimos varias medidas y no han tenido los resultados que se necesitaban, la gente tiene una esperanza en este gobierno. Lo ves en la calle. Este fin de año está menos movido que otros años, no pasa nada de lo que pasaba antes, pero si esto se profundiza, estamos estudiando un plan de liucha en no mucho tiempo mas".

Sobre el final, Bercovich le trasladó el reclamo de movilización a la pata política y le consultó por qué no participan más en el armado del PJ. "Cristina no invitó a la CGT. No nos tuvo en cuenta", dijo Argüello..